Telegram снова на коне: у Facebook и Instagram начались новые сбои (карта)

В Украине вновь жалуются на работу Инстаграма, а в США — на Фейсбук.

В понедельник, 4 октября, масштабный сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram лишил любимой ленты миллионов пользователей сети по всему миру. Из-за этого многие из них из отчаяния начали искать для себя другие сервисы и мессенджеры для того, чтобы оставаться онлайн. В частности с огромным наплывом "беженцев" столкнулся и популярный мессенджер Telegram, и это возможно не предел, поскольку в работе указанных соцсетей вновь наблюдаются проблемы.

По словам создателя мессенджера Павла Дурова, прирост новых пользователей "Телеграма" сильно превысил норму. Он говорит, что таковых за день было зафиксировано целых 70 миллионов.

Также он заявил, что гордится тем, что мессенджер выдержал нагрузку и продолжил работать в штатном режиме даже несмотря на столь колоссальные нагрузки.

Он попросил уже существующих пользователей "передать привет" новоприбывшим и показать, чем можно заняться в "Телеграме".

Вместе с тем, во вторник, 5 октября, в работе Facebook и Instagram вновь наблюдаются сбои.

При этом большая часть жалоб на работу Фейсбука, согласно данным Outrage Report, поступает из Восточного побережья США, а вот наибольшие проблемы с Инстаграм замечены в Украине.

Проблемы с Фейсбук и Инстаграм во вторник 5 октября

Как сообщалось ранее, из-за масштабного сбоя сайты Фейсбук и Инстаграм на шесть часов перестали работать.

Это привело к падению акций большинства технологических компаний а сам глава Facebook Марк Цукерберг за день стал беднее на $6,6 млрд (175 млрд грн).

Пользователи сети после этого пошли искать контент на других ресурсах. Помимо вышеназванного Telegram, неожиданную популярность приобрел Twitter, пользователи которого заполнили сеть огромным количеством мемов.