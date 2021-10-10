"Укупник бл*ть": 66-річна Доліна спантеличила зовнішнім виглядом в окулярах (фото)

Російська артистка з’явилася на публіці без макіяжу

Відома російська співачка Лариса Доліна, на яку в березні цього року було відкрито кримінальну справу через участь в заході до відкриття Кримського мосту в 2018 році, "засвітилася" в суботу, 9 жовтня, в Кремлівському палаці в Москві без звичайної тонни косметики.

Фото в мережі поділився Telegram-канал "Світські хроніки".

"Лариса Доліна вчора в Кремлівському палаці викликала фурор в новомодних окулярах", — описують фото адміністратори каналу.

Користувачі мессенджера були шоковані зовнішнім виглядом 66-річної артистки, про що написали в коментарях.

Додамо, що Доліна — затята прихильниця фотошопу і різних фільтрів. На одній сторінці в Інстаграмі без варифікації, зовнішність співачки виглядає занадто неправдоподібно моложавою.

Раніше "Телеграф" писав, що 10 жовтня свій день народження святкує російський розробник і мільярдер Павло Дуров. Як змінювалася зовнішність одного з самих завидних женихів — дивіться в матеріалі "Телеграфа".