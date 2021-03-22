Украина собралась наказать десятки российских артистов из-за Крыма: полный список

Украина возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов, выступивших на открытии Крымского моста 15 мая 2018 года.
Об этом сообщает "прокуратура автономной республики Крым и г. Севастополя" в своем Telegram-канале.
Отмечается, что уголовное производство начато по обращению председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка.
"Над обращением работало много людей - это студенты-крымчане, которые учатся здесь, это журналисты. Это группа людей, которая решила исследовать этот вопрос. Мы понимаем, что действительно есть миллионы людей, которые посещают Крым с нарушением порядка, установленного Украиной. Это не преступление, это административное правонарушение, за которое может быть запрещен въезд. В случае, когда лицо едет на оккупированную территорию с нарушением порядка, установленного нами с целью нанесения вреда - это преступление и это прямо определено Уголовным кодексом. Постановление пленума ВСУ разъясняет, что наносит ущерб государству Украина", - озвучил Мокренюк во время брифинга в украинском Кризисному Медиа Центре 16 марта, пишет "Голос Криму".
Список из 23 артистов, в отношении которых открыто производство:
Напомним, что иностранные артисты, посещающих с гастролями оккупирован Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на полуострове или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, уже потеряли возможность выступать на материковой Украины.
В 2021 году в Крыму отметили 7 годовщину аннексии полуострова российскими войсками.