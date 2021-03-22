Украина собралась наказать десятки российских артистов из-за Крыма: полный список

Украина возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов, выступивших на открытии Крымского моста 15 мая 2018 года.

Об этом сообщает "прокуратура автономной республики Крым и г. Севастополя" в своем Telegram-канале.

Отмечается, что уголовное производство начато по обращению председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка.

"Над обращением работало много людей - это студенты-крымчане, которые учатся здесь, это журналисты. Это группа людей, которая решила исследовать этот вопрос. Мы понимаем, что действительно есть миллионы людей, которые посещают Крым с нарушением порядка, установленного Украиной. Это не преступление, это административное правонарушение, за которое может быть запрещен въезд. В случае, когда лицо едет на оккупированную территорию с нарушением порядка, установленного нами с целью нанесения вреда - это преступление и это прямо определено Уголовным кодексом. Постановление пленума ВСУ разъясняет, что наносит ущерб государству Украина", - озвучил Мокренюк во время брифинга в украинском Кризисному Медиа Центре 16 марта, пишет "Голос Криму".

Список из 23 артистов, в отношении которых открыто производство:



Лариса Долина

Дима Билан

Дмитрий Харатьян

Валерия

Марина Ким

Александр Миньков

Зара

Денис Майданов

Александр Скляр

Ольга Кормухина

Алена Свиридова

Роман Пашков

Олег Газманов

Жасмин

Григорий Лепс

Юлианна Караулова

Александр Буйнов

Пелагея

Стас Пьеха

Юлия Волкова

Олег Шаумаров

Наталья Майданова

Руслан Тагиев

Напомним, что иностранные артисты, посещающих с гастролями оккупирован Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на полуострове или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, уже потеряли возможность выступать на материковой Украины.

В 2021 году в Крыму отметили 7 годовщину аннексии полуострова российскими войсками.