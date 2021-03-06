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Крымский мост "устал": оккупанты показали фото знаковой локации

Крымский мост "устал": оккупанты показали фото знаковой локации
Обновлено 17:33 Сегодня Телеграф

Время и природа не щадят пафосные постройки россиян в оккупированном Крыму. Памятная скамейка, установленная в честь открытия "Крымского моста", находится в очень неприглядном состоянии.

Фотографию ужасного вида постройки опубликовали в российском Telegram-канале "Шо, опять".

"Знаменитую локацию для фоточек узнали? Хорошая идея, всем нравится. Но подустала она", - отмечают авторы канала.

На фото изображена скамейка "Крымский мост" установленная на горе Митриадат, в оккупированной Керчи. Она расположена около обрыва на смотровой площадке, с которой открывается на сам мост. Постройку установили с целью популяризации самой идеи возведения моста, соединяющего оккупированный полуостров с Россией.

скамейка

Однако, сейчас верхний слой покрытия скамейке "полинял", появились следы ржавчины. Разочарованные авторы канала уточнили, что и сам мост тоже не идеален, хоть там и ловит мобильный интернет.

Напомним, нынешние погодные условия грозят Крымскому мосту серьезными последствиями. Снегопады и лед в Азовском море могут привести к разрушению конструкции

 

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Крым, Скамейка, Крымский мост.
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