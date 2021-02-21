Крымский мост может не пережить эту весну: что произошло

Нынешние погодные условия грозят Крымскому мосту серьезными последствиями. Снегопады и лед в Азовском море могут привести к разрушению конструкции

Об этом написал журналист Борис Пенчук на личной странице в Facebook. По его словам высота снежного покрова в оккупированной Керчи уже достигла 47 см. Такую же можно наблюдать и в Краснодарском крае Российской Федерации.

"Выдержит ли эту весну "гордость" Путина – Крымский мост? Азовское море замерзло, весь этот снег лежит и прессуется на поверхности ледового покрова, а это – огромная ледовая масса. Обычно, когда приходит тепло, то начинается ледоход, и здоровенные глыбы льда в зависимости от направления ветра ходят из Черного в Азовское море и наоборот. Хорошее будет испытание для Крымского моста и его опор", – отметил журналист.

Он также отметил, что мост уже несколько дней стоит закрытым из-за плохой погоды.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, снегопад и плохая видимость стали причиной перекрытия движения по Крымскому мосту. Это первый случай со времен его открытия оккупационной администрацией.