По Крымскому мосту впервые в истории перекрыто движение: причина на видео

Снегопад и плохая видимость стали причиной перекрытия движения по Крымскому мосту. Это первый случай со времен его открытия оккупационной администрацией.

Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил "замминистра транспорта" оккупированного Крыма Николай Лукашенко, сообщает "ТАСС".

"В связи с обильным выпадением осадков, которые в настоящее время идут, идет налипание мокрого снега, ФКУ Упрдор "Тамань" принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна", - сказал Лукашенко.

По словам чиновника, работы по расчистке моста будут длиться от одного до нескольких часов

"Я бы рекомендовал всем гражданам, которые планируют выезд на территорию материковой части Российской Федерации, пока временно воздержаться. Если вы уже находитесь в пути, то хотя бы в ближайших городах и поселках осуществите временный "отстой" до момента объявления снятия ограничений движения по Крымскому мосту", - отметил Лукашенко.

Тем временем на 14 и 109 км трассы "Таврида" образовались заторы. Водителям не рекомендуют выезжать в том направлении.

"По причине отсутствия видимости, сильного снегопада, сильного бокового ветра закрыто движение по транспортному переходу через Керченский пролив в обоих направлениях", - заявили пресс-службе Упрдор "Тамань".

Напомним, из-за непогоды в оккупированном Крыму без электроэнергии остались боле 7,7 тысяч потребителей.