Российский ученый призвал разобрать Керченский мост и объяснил, как он убивает Азовское море

Ученый из России Юрий Медовар заявил, что мост через Керченскую протоку медленно убивает Азовское море.

Рядом с Керченским мостом есть грязевой вулкан, который "стреляет" примерно раз в 7-10 лет. Когда это происходит, то наружу с глубины выходят грязи, которые загрязняют воду. Плюс ко всему идет разрядка пород, на которых стоит Керченский мост. Грязевые вулканы - страшная вещь, когда они "извергаются".

Об этом "Телеграфу" рассказал российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар.

"Я бы этот Керченский мост разобрал совсем, чтобы не уничтожать Азовское море вообще. При Советском Союзе были строительные нормы (так называемые СНИП. - Авт.), по которым все строили. Нарушение СНИП было уголовным преступлением. Согласно этим нормам, строить арочные мосты в сейсморайонах можно только на твердых породах - гранит, габродиорит например. Это породы, которые держат нагрузку и не деформируются", - поведал он.

"В районе строительства Керченского моста находятся глины. Именно потому от строительства моста во времена СССР отказались. Плюс ко всему, очевидно, не все выделенные средства пошли на "стройку века". Потому подождем и посмотрим, как долго простоит этот мост", - добавил Медовар.

Напомним, несколько лет назад появилась информация, что незаконно построенный Россией Керченский мост смещается, о чем свидетельствуют результаты космической съемки. В частности, зафиксировано несколько критических участков Крымского моста, где происходят процессы смещения.