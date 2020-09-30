Скачать
Среда, 30.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский исключил Фокина из ТКГ
Зеленский исключил Фокина из ТКГ
Война за Нагорный Карабах: появилось сравнение военного потенциала Азербайджана и Армении (инфографика)
Война за Нагорный Карабах: появилось сравнение военного потенциала Азербайджана и Армении (инфографика)
Черный костюм против платья с бахромой: в каких нарядах пришли на дебаты жены Байдена и Трампа
Черный костюм против платья с бахромой: в каких нарядах пришли на дебаты жены Байдена и Трампа
Свитолина переломила ход поединка с мексиканкой Сарасуа на Ролан Гаррос
Свитолина переломила ход поединка с мексиканкой Сарасуа на Ролан Гаррос

Опреснители не помогут: российский ученый назвал единственный спосод решить водные проблемы Крыма

Опреснители не помогут: российский ученый назвал единственный спосод решить водные проблемы Крыма
Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Ситуация с дефицитом воды в оккупированном Крыму усугубляется.

Единственный способ решить проблему воды в Крыму - возобновить поставки через Северо-Крымский канал.

Такое мнение выразил независимый российский ученый, гидролог Юрий Медовар в комментарии "Телеграфу".

"Опреснители не помогут - они слишком энергозатратны. Какую-то часть потребляемой воды они могут дать, но это мизер. Такие установки очень дорогостоящие и потребляют приличное количество электрики. Если даже опреснять воду Азовского моря, то на весь Крым делать это просто нереально - электричества не хватит. Плюс ко всему у России нет качественных установок, они есть у Израиля, но едва ли они предоставят установки или технологии просто так. Единственный вариант решить проблемы в Крыму - вода из Северо-Крымского канала", - сказал Юрий Медовар.

По словам ученого, множество проектов, которые представляют в России, направлены на сознательный "распил" средств и не имеют никаких шансов в реальности решить водную проблему полуострова.

Ранее сообщалось, что на оккупированном полуострове заканчивается вода в озерах и водохранилищах. Если не будет дождей, что возникнут очень серьезные проблемы – вплоть до техногенных катастроф.

Также сообщалось, что в аннексированном Крыму в Бахчисарайском районе высохло Новоульяновское водохранилище .

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Крым, Днепр, Водоснабжение.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Юрий Луценко болен раком
02 Чудом уцелевший в крушении Ан-26 курсант вышел из палаты и рассказал о последних минутах полета
03 Сердце будет благодарно: в ООН дали простой совет
04 Патрульный на лету поймал женщину, прыгнувшую с балкона 15 этажа в Киеве: видео происшествия
05 Звезда известного сериала снялась в откровенной фотосессии Maxim
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опреснители не помогут: российский ученый назвал единственный спосод решить водные проблемы Крыма
Опреснители не помогут: российский ученый назвал единственный спосод решить водные проблемы Крыма
Ярош предложил Зеленскому отправить его вместо Фокина на переговоры с Россией
Ярош предложил Зеленскому отправить его вместо Фокина на переговоры с Россией
В Украине утвердили график переноса рабочих дней в 2021 году
В Украине утвердили график переноса рабочих дней в 2021 году
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь