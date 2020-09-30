Опреснители не помогут: российский ученый назвал единственный спосод решить водные проблемы Крыма

Ситуация с дефицитом воды в оккупированном Крыму усугубляется.

Единственный способ решить проблему воды в Крыму - возобновить поставки через Северо-Крымский канал.

Такое мнение выразил независимый российский ученый, гидролог Юрий Медовар в комментарии "Телеграфу".

"Опреснители не помогут - они слишком энергозатратны. Какую-то часть потребляемой воды они могут дать, но это мизер. Такие установки очень дорогостоящие и потребляют приличное количество электрики. Если даже опреснять воду Азовского моря, то на весь Крым делать это просто нереально - электричества не хватит. Плюс ко всему у России нет качественных установок, они есть у Израиля, но едва ли они предоставят установки или технологии просто так. Единственный вариант решить проблемы в Крыму - вода из Северо-Крымского канала", - сказал Юрий Медовар.

По словам ученого, множество проектов, которые представляют в России, направлены на сознательный "распил" средств и не имеют никаких шансов в реальности решить водную проблему полуострова.

Ранее сообщалось, что на оккупированном полуострове заканчивается вода в озерах и водохранилищах. Если не будет дождей, что возникнут очень серьезные проблемы – вплоть до техногенных катастроф.

Также сообщалось, что в аннексированном Крыму в Бахчисарайском районе высохло Новоульяновское водохранилище .

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.