Азовское море замерзло из-за аномальной зимы (фото и видео)

Жители Бердянска (Запорожская область) смогли наблюдать необычное погодное явление.

Средняя температура воздуха в феврале в этом городе на побережье Азовского моря составляет +2...-2 градуса по Цельсию, в то время как температура воды редко опускается ниже +2 градусов. Однако северный циклон свое дело сделал и сковал льдами берег и набережную.

Местные жители не преминули воспользоваться ситуацией и вовсю постят в соцсетях красивые снимки необычного явления.

"Увидеть эту красоту собственными глазами возможно только сейчас. И это еще одна причина посетить этот популярный курорт, который превратился зимой до неузнаваемости", - сказано в сообщении o.more.city в Инстаграм.

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Как сообщалось ранее, из-за непогоды в Крыму без света остались более 7 тысяч домов.