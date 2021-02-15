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Азовское море замерзло из-за аномальной зимы (фото и видео)

Азовское море замерзло из-за аномальной зимы (фото и видео)
18:49 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Жители Бердянска (Запорожская область) смогли наблюдать необычное погодное явление. 

Средняя температура воздуха в феврале в этом городе на побережье Азовского моря составляет +2...-2 градуса по Цельсию, в то время как температура воды редко опускается ниже +2 градусов. Однако северный циклон свое дело сделал и сковал льдами берег и набережную. 

Местные жители не преминули воспользоваться ситуацией и вовсю постят в соцсетях красивые снимки необычного явления. 

"Увидеть эту красоту собственными глазами возможно только сейчас. И это еще одна причина посетить этот популярный курорт, который превратился зимой до неузнаваемости", - сказано в сообщении o.more.city в Инстаграм. 

 
 
 
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В Карпатах намело до двух метров снега: какая обстановка на курортах (фото, видео)

Как сообщалось ранее, из-за непогоды в Крыму без света остались более 7 тысяч домов.  

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Все по теме:

Погода, Запорожская область, Бердянск, Зима.
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