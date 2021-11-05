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Ларису Доліну не впізнали фанати через кардинальні зміни у зовнішності (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Лариса Доліна виглядає дуже молодо Новина оновлена 05 листопада 2021, 10:18
Лариса Доліна виглядає дуже молодо

Доліна кардинально змінила свій образ і отримала масу компліментів.

Російська артистка Лариса Доліна, яку раніше порівняли зі співаком Аркадієм Укупником, вкотре здивувала шанувальників своїм перетворенням. 66-річна артистка змінилася настільки, що фанати не одразу її впізнали.

Фото зі своїм перетворенням Доліна опублікувала в Інстаграм. На ньому співачка, яку всі звикли бачити з довгими білими кучерями, постала з коротким волоссям і темною стрижкою. При цьому на обличчі у 66-річної Доліної не видно жодної зморшки. Зовнішній вигляд співачки дуже вразив фанатів, дехто навіть не відразу впізнав улюблену артистку. Знайшлися як ті, хто розкритикував образ співачки, і ті, хто її хвалив.

Лариса Долина змінила колір волосся або скористалася перукою
Лариса Долина змінила колір волосся або скористалася перукою

"Краще фотошопу поки не придумали! Ах, якби була така насправді!", "Лялька з пластику", "Яке гарне перетворення", "Якщо це Ваша стрижка та фарбування, не перука, то це 100-відсоткове попадання в те, що так давно потрібно було вашому образу. До лиця!", "Ви велика молодець, що довірилися стилісту-перукарю і зважилися на кардинальні зміни, вам дуже добре! ", — писали в коментарях.

Раніше "Телеграф" писав, що українська співачка Софія Ротару спантеличила шанувальників тремтливими руками.

Теги:
#Лариса Долина #Співачка #Долина
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