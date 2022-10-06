"Таке слухають тільки малороси": українці влаштували в мережі запеклу дискусію через російську музику

Співачка Христина Соловій порушила питання про те, чому українці не ігнорують російські пісні у розпал війни.

Українська співачка Христина Соловій розпочала у мережі дискусію з приводу російської музики. Артистка не розуміє, чому під час війни її співвітчизники продовжують включати пісні виконавців із країни-агресора, тоді як українським співакам заважають виступати в Європі.

Своє питання Соловій написала у Twitter. Тема викликала бурхливе обговорення у коментарях. Слідом за дискусією про російську музику почали обговорювати мовне питання.

Так, у середу, 5 жовтня, Христина Соловій опублікувала твіт: "Чому українці досі слухають російське г**но?"

Питання співачки викликало бурхливе обговорення

Більшість коментаторів підтримали обурення артистки та вважають, мовляв, пісні росіян залишаються лише у плейлистах так званих малоросів. Багато хто в соцмережі висловився про те, що принципово відмовився від будь-якого російського контенту у зв’язку з вторгненням. Деякі учасники дискусії написали, що потрібно більше створювати якісної української музики. Разом із питанням музичних уподобань багато користувачів почали запитувати про те, чому взагалі в Україні багато людей продовжують спілкуватися російською мовою.

У коментарях підтримують обурення співачки

У деяких користувачів своє бачення ситуації

Варто визнати, що після початку повномасштабної війни музичні уподобання українців значно змінилися. З’являється більше україномовних хітів. Але все ще в чартах зустрічаються композиції росіян, у тому числі в перших десятках та двадцятках. Наприклад, у рейтингу Top 100: Ukraine — Apple Music на 17 місці трек Instasamka Popstar, а на 3 — Кангі, Galust з піснею "Голова".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі виник хейт навколо співачки Ані Лорак, яка мовчить про агресію рф. Через півроку вона з’явилася в соцмережах із неоднозначним постом.