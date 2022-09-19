Ані Лорак пішла на хитрість із шанувальниками, але нарвалася на хвилю хейту через новий пост у Instagram

Співачка оминала питання російсько-української війни, а тепер натякає на повернення на сцену

Співачка Ані Лорак, концерти якої масово скасовують у Європі, з’явилася у соцмережах після піврічного мовчання. Артистка натякнула на поновлення концертної діяльності, заявивши, що жити без сцени не може. Про війну в Україні — жодного слова.

Новий пост Ані Лорак розмістила на своїй сторінці в Instagram у понеділок, 19 вересня. Співачка опублікувала фотографію та поділилася своїми переживаннями. Якоїсь конкретики в пості немає. Артистка пішла на хитрість, закривши коментарі, але це не спрацювало.

Так, Ані Лорак довго не публікувала нічого в соцмережі, а у своєму останньому посту у березні вона писала про Україну і просила "зупинити цю безглузду, нікому не потрібну війну". У свіжій публікації про події в її рідній країні не йдеться.

"Я заплющую очі і подумки обіймаю кожного, хто читає ці рядки. Моє серце переповнене любов’ю, болем, співчуттям, страхом, тривогою. Сцена — моє життя. Я можу жити, коли дихаю одним повітрям з вами. Я співаю, поки мої пісні торкаються вашої душі", — йдеться у публікації.

Пост співачки

Ані Лорак вирішила прибрати можливість коментування публікації, ймовірно, побоюючись хвилі коментарів, які не завжди є приємними. Однак користувачі висловили свою думку під іншим фото в акаунті. Крім радісних емоцій щодо "повернення" зірки, є й негативні коментарі у бік співачки. Люди обурені, що Ані Лорак не підтримала Україну після повномасштабного вторгнення. Ось що пишуть користувачі:

"Люди залишаються без даху над головою, втрачають рідних та близьких. А ви переживаєте, що втратите сцену?",

"Українці зірвуть тобі всі концерти по Європі",

"Дуже соромно, що ти з України",

"В Україні тобі вже не місце, і не буде ніколи",

"Жалісливий пост, в якому між рядками читається "не зривайте концерти, будь ласка, тому що дуже їсти хочеться".

Як раніше писав "Телеграф", за мовчазну позицію Ані Лорак та роботу в країні-агресорі в Чернівцях з "Алеї зірок" прибрали іменну зірку співачки. Тоді як колишній чоловік артистки, батько її доньки Мурат Налчаджіоглу зізнався, що Україна – його рідний дім.