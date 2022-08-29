Поки Ані Лорак "ховається" в рф: екс-чоловік співачки Мурат приїхав до Києва і дуже добре висловився про Україну

Турецький бізнесмен назвав нашу країну "своїм домом"

Після того, як популярна колись співачка Ані Лорак потрапила в конфлікт з батьком і рідним містом, вона, схоже, вирішила втекти з українського медіа-простору.

У свій час говорили, що вона начебто почала виступати на московському телебаченні, але це виявилося фейком – передача була записана ще на початку лютого, до початку путіним війни.

Потім Ані почали "сватати" на корпоративи у Вірменії, а потім надійшло повідомлення про те, що вона нібито поїхала до Туреччини до свого колишнього чоловіка.

Тоді його нинішній нареченій Лілії, "київській візажистці" навіть довелося зробити заяву про те, що, мовляв, нехай приїжджає, тут у нас сімейна ідилія, не страшно.

Втім, офіційного підтвердження інформації не було.

Але вчора, в останній день минулого тижня Мурат Налчаджіоглу опублікував у своїй соціальній мережі фото, на якому разом з Лілією позує на тлі видів української столиці.

"Мира Києву", — підписав турецький бізнесмен фото. Але найцінніше в акаунті – його назва – "Україна – мій рідний дім". Мабуть, Лорак би до такого навіть не здогадалася.

Мурат та Лілія

Ліля у своєму акаунті повторила фото, але з іншою назвою – "Вулицями Києва".

Знімок викликав масу позитивних емоцій у фоловерів.

"Яка гарна пара", "дуже красиві, щастя вам!", "Мурате, тепер зрозуміло, чому ви не разом з Кароліною — їй би у вас повчитися", — пишуть "доброзичливі" шанувальники.

Прогулянка Києвом

Нагадаємо, що, на відміну від Ані Лорак, в Україну повернулася інша популярна співачка — Світлана Лобода — виявилося, до занепаду її кар’єри в Росії приклав руку путініст філіп кіркорів.