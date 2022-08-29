Пока Ани Лорак "скрывается" в рф: экс-муж певицы Мурат приехал в Киев и очень хорошо высказался об Украине

Турецкий бизнесмен назвал нашу страну "своим домом"

После того как популярная некогда певица Ани Лорак попала в конфликт с отцом и родным городом, она, похоже, решила скрыться из украинского медиа-пространства.

Одно время говорили, что она вроде бы начала выступать на московском тв, но это оказалось фейком – передача была записана еще в начале февраля, до начала путиным войны.

Затем Ани начали "сватать" на корпоративы в Армении, а затем пришло сообщение о том, что она якобы уехала в Турцию к своему бывшему супругу.

Тогда его нынешней невесте Лилии, "киевской визажистке" даже пришлось сделать заявление о том, что, дескать, пусть приезжает, у нас тут семейная идиллия, не страшно.

Впрочем, официального подтверждения информации не было.

Но вот вчера, в последний день предыдущей недели Мурат Налчаджиоглу опубликовал в своей социальной сети фото, на котором стоит вместе с Лилией позирует на фоне видов украинской столицы.

"Мира Киеву", — подписал турецкий бизнесмен фото. Но самое ценное в посте – его геолокация – "Украина – мод дом родной". Вероятно, Лорак бы до такого даже не додумалась.

Мурат и Лилия

Лиля в своем аккаунте повторила фото, но с другим названием – "Улицами Киева".

Снимок вызвал массу положительных эмоций у фолловеров.

"Какая красивая пара", "очень красивые, счастья вам!", "Мурат, теперь понятно, чему вы не вместе с Каролиной – ей бы у вас поучиться", — пишут "доброжелательные" поклонники.

Прогулка по Киеву

Напомним, что, в отличие от Ани Лорак, в Украину вернулась другая популярная певица – Светлана Лобода – как оказалось, к закату ее карьеры в рф приложил руку путинист филипп киркоров.