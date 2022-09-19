Ани Лорак пошла на хитрость с поклонниками, но нарвалась на волну хейта из-за нового поста в Instagram

Певица обходила вопрос российско-украинской войны, а теперь намекает на возвращение на сцену

Певица Ани Лорак, концерты которой массово отменяют в Европе, появилась в соцсетях после полугодового молчания. Артистка намекнула на возобновление концертной деятельности, заявив, что жить без сцены не может. О войне в Украине — ни слова.

Новый пост Ани Лорак разместила на своей странице в Instagram в понедельник, 19 сентября. Певица опубликовала фотографию и поделилась своими переживаниями. Какой-либо конкретики в посте нет. Артистка пошла на хитрость, закрыв комментарии, но это не сработало.

Так, Ани Лорак долго не публиковала ничего в соцсети, а в своем последнем посте в марте она писала об Украине и просила "остановить эту бессмысленную, никому не нужную войну". В свежей публикации речь о событиях в ее родной стране не идет.

"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Моё сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", — говорится в публикации.

Пост певицы

Ани Лорак решила убрать возможность комментирования публикации, вероятно, опасаясь волны комментариев, не всегда лицеприятных. Однако пользователи выразили свое мнение под другим фото в аккаунте. Помимо радостных эмоций по поводу "возвращения" звезды, есть и негативные комментарии в сторону певицы. Люди возмущены, что Ани Лорак не поддержала Украину после полномасштабного вторжения. Вот, что пишут пользователи:

"Люди остаются без крыши над головой, теряют родных и близких. А вы переживаете, что потеряете сцену?",

"Украинцы сорвут тебе все концерты по Европе",

"Очень стыдно, что ты из Украины",

"В Украине тебе уже не место, и не будет никогда",

"Жалостливый пост, в котором между строк читается "не срывайте концерты, пожалуйста, потому что очень есть хочется".

Как ранее писал "Телеграф", за молчаливую позицию Ани Лорак и работу в стране-агрессоре в Черновцах из "Аллеи звёзд" убрали именную звезду певицы. Тогда как бывший супруг артистки, отец ее дочки Мурат Налчаджиоглу признался, что Украина – его родной дом.