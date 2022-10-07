Соотечественники певицы регулярно с насмешками проходятся по ее внешности, чем и выводят артистку из себя

Российская певица и поклонница путина Лариса Долина, которая в последнее время пугает всех своим внешним видом, унизила россиян. Соотечественники певицы регулярно с насмешками проходятся по ее внешности, чем и выводят артистку из себя.

67-летняя россиянка, судя по всему, давно утратила связь с реальностью, фотошопя свои фотографии для соцсетей до состояния 20-летней девочки. Этим, а также своей манерой одеваться не по возрасту, певица и вызывает волну критики в соцсетях. Например, на днях Долину раскритиковали в пух и прах за чрезмерно короткие шорты.

Певица любит фотошопить свои фотографии для соцсетей до состояния 20-летней девочки

Очевидно, что подобные комментарии сильно задели Долину, поскольку она разразилась потоком гнева в своем Инстаграм. Артистка россиян, которые позволяют себе оставлять на ее страничке недобрые послания.

"Убогие, как вы можете судить обо мне, не зная меня? Мне вас очень жаль, вы все живете в ненависти, ваши души очерствели. Вы даете мне никчемные и глупые советы, приправляя эти спичи накопившейся желчью… На себя взгляните – может, это с вами что-то не так? Хамы, невежи и невежды", – написала любительница путина.

Напомним, что ранее Лариса Долина шокировала фолловеров своей лысиной. Фотографии певицы очень удивили пользователей.