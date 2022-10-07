"Зачем она ее напялила?": Камалия в военной форме возмутила украинцев (фото)

Кроме того, множество вопросов у пользователей сети вызвала и внешность артистки

Украинская певица Камалия, ранее уже оскандалившаяся с покупкой двух самолетов-истребителей для ВСУ, вновь вызвала гнев пользователей сети. На этот раз украинцев разгневал то, что певица надела форму бойцов Вооруженных сил Украины.

Снимком, на котором она позирует вместе с мужем, Камалия поделилась в своем Инстаграм. Ее супруг при этом одет в обычный деловой костюм.

Муж певицы форму ВСУ надевать не стал

"Зачем она форму напялила? Ужас", — возмущаются украинцы.

Кроме того, множество вопросов у пользователей сети вызвала и внешность артистки. По их мнению, звезда переборщила с уколами красоты, из-за чего теперь выглядит неестественно. Также комментаторы отметили, что артистка сильно поправилась.

Скандал с Камалией и покупкой двух самолетов-истребителей для ВСУ

В мае 2022 года украинская певица Камалия сообщила, что ее муж, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, приобрел для Вооруженных сил Украины два самолета-истребителя для борьбы с российскими оккупантами. Официального подтверждения этой информации от украинских военных не поступило, и от певицы потребовали доказательств совершенной покупки для украинской армии.

Позже Камалия заявила, что ее супруг ничего не покупал, а ее неправильно поняли. По словам артистки, ВСУ таки получили два истребителя, только переданы они были не самим Захуром, а правительством Пакистана.