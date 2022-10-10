Пугачова показала перше фото з Ізраїлю після переїзду та звернулася до шанувальників

Щаслива Примадонна позувала на тлі набережної в Ізраїлі

Алла Пугачова, яка нещодавно назавжди залишила росію разом з дітьми, поділилася в соцмережах першим фото після від’їзду. Щаслива Примадонна позував на тлі набережної в Ізраїлі.

Знімок, на якому співачка широко посміхається та піднімає руки у повітря, вона опублікувала у своєму Інстаграмі. Артистка наголосила, що вона дуже щаслива. Зірка також подякувала своїм шанувальникам за вміння відрізняти правду від брехні.

"Дякую моїй багатомільйонній арміій шанувальників за ЛЮБОВ ТА ПІДТРИМКУ, за вміння відрізняти ПРАВДУ від брехні. Молюся про вас і мир на СВЯТІЙ ЗЕМЛІ. Я ЩАСЛИВА!!!", — написала Примадонна під фото.

Алла Пугачова знаходиться в Ізраїлі

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова кілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. Зараз Галкін гастролює світом зі своїми гумористичними номерами, в яких висміює російських пропагандистів і самого президента Росії Путіна.

Повернення Пугачової на батьківщину не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах. Пугачова зажадала зробити її іноагентом за чоловіком.

А нещодавно стало відомо, що Пугачова отримала паспорт громадянина Ізраїлю.