Максим Галкін виступив у Європі українською мовою та отримав зворушливий подарунок з України

Максим Галкін сказав, що подарований український талісман завжди буде поряд із ним

Гуморист і чоловік співачки Алли Пугачової Максим Галкін, який підтримує Україну та висловлюється проти розв’язаної росією війни, продовжує свої гастролі по всьому світу зі своїми гумористичними номерами, в яких висміює російських пропагандистів і президента путіна. Так, на своєму концерті в Іспанії Галкін зробив надзвичайно приємний подарунок українським глядачам та виступив на сцені з кількома жартами українською мовою.

Як пишуть російські журналісти, на концерті 11 жовтня у Барселоні гуморист зачитав зі сцени жарти українською мовою, оскільки серед глядачів було багато емігрантів з України.

Крім того, як пишуть російські журналісти, під час його концерту на сцену піднялася шанувальниця. Жінка так була зворушена виступом артиста, що подарувала йому хустинку з написами українською мовою. Подарунок з України гуморист прийняв з радістю, сказавши, що той завжди буде поряд із ним.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова кілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого.

Повернення Пугачової на батьківщину не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах. Пугачова зажадала зробити її іноагентом за чоловіком.

А нещодавно стало відомо, що Пугачова отримала паспорт громадянина Ізраїлю.