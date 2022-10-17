Алла Пугачева пришла на концерт Гребенщикова в Израиле и произвела фурор (видео)

Надо отметить, что выглядит Пугачева просто великолепно и очень молодо

Российская певица Алла Пугачева, которая навсегда покинула россию вместе с детьми и уже поделилась в соцсетях первым фото из Израиля, ведет там весьма активную светскую жизнь. Так, певица посетила концерт Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве.

Видео с Примадонной опубликовали в Телеграм-канале "НеОпра, блин!". Надо отметить, что выглядит Пугачева просто великолепно и очень молодо. Певица заметно постройнела и прямо-таки излучает счастье.

Хотя главной звездой концерта и был Борис Гребенщиков, свои аплодисменты сорвала и Алла Борисовна. Зрители активно хлопали Примадонне, которая встала, чтобы принять приветствие. В конце артистка даже пустила скромную слезу, которую незаметно вытерла.

"Алла Пугачева продолжает вести светскую жизнь в Израиле, посещая концерты сбежавших из России артистов. Вчера певица была замечена на концерте Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве", — пишут о видео российские журналисты.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Позже пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. Сейчас Галкин гастролирует по миру со своими юмористическими номерами, в которых высмеивает российских пропагандистов и самого президента россии путина.

Возвращение Пугачевой на родину не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях. Пугачева потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

А недавно стало известно, что Пугачева получила паспорт гражданина Израиля.