Алла Пугачова прийшла на концерт Гребенщикова в Ізраїлі та викликала фурор (відео)

Слід зазначити, що Пугачова виглядає просто чудово і дуже молодо.

Російська співачка Алла Пугачова, яка назавжди залишила росію разом із дітьми і вже поділилася в соцмережах першим фото із Ізраїлю, веде там дуже активне світське життя. Так, співачка відвідала концерт Бориса Гребенщикова у Тель-Авіві.

Відео з Примадонною опублікували у Телеграм-каналі "НеОпра, блін!". Треба відзначити, що Пугачова виглядає просто чудово і дуже молодо. Співачка помітно пострункішала і таки випромінює щастя.

Хоча головною зіркою концерту і був Борис Гребенщиков, свої оплески зірвала й Алла Борисівна. Глядачі активно ляскали Примадонні, яка встала, аби прийняти вітання. Насамкінець артистка навіть пустила скромну сльозу, яку непомітно витерла.

"Алла Пугачова продовжує вести світське життя в Ізраїлі, відвідуючи концерти артистів, які втекли з росії. Учора співачка була помічена на концерті Бориса Гребенщикова в Тель-Авіві", — пишуть про відео російські журналісти.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова кілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. Зараз Галкін гастролює світом зі своїми гумористичними номерами, в яких висміює російських пропагандистів і самого президента Росії Путіна.

Повернення Пугачової на батьківщину не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах. Пугачова зажадала зробити її іноагентом за чоловіком.

А нещодавно стало відомо, що Пугачова отримала паспорт громадянина Ізраїлю.