Пугачева сделала детей гражданами Израиля - СМИ
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Двойняшки Лиза и Гарри получили израильские паспорта
Дети певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина, которые навсегда покинула россию, двойняшки Лиза и Гарри получили израильское гражданство.
Об этом сообщают российские журналисты. По их информации, помогло в этом вопросе певице министерство алии и интеграции страны.
Как утверждают знакомые звездной четы, Примадонна давно озаботилась документами на детей, которые как и она получили израильские документы.
Как сообщал "Телеграф", ранее Пугачева сама получила паспорт гражданина Израиля.
Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Позже пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. Сейчас Галкин гастролирует по миру со своими юмористическими номерами, в которых высмеивает российских пропагандистов и самого президента россии путина.
Возвращение Пугачевой на родину не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях. Пугачева потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.