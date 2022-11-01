Пугачева сделала детей гражданами Израиля - СМИ

Двойняшки Лиза и Гарри получили израильские паспорта

Дети певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина, которые навсегда покинула россию, двойняшки Лиза и Гарри получили израильское гражданство.

Об этом сообщают российские журналисты. По их информации, помогло в этом вопросе певице министерство алии и интеграции страны.

Как утверждают знакомые звездной четы, Примадонна давно озаботилась документами на детей, которые как и она получили израильские документы.

Как сообщал "Телеграф", ранее Пугачева сама получила паспорт гражданина Израиля.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Позже пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. Сейчас Галкин гастролирует по миру со своими юмористическими номерами, в которых высмеивает российских пропагандистов и самого президента россии путина.

Возвращение Пугачевой на родину не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях. Пугачева потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.