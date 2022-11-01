"Он очень сложно выезжал": Андрей Данилко раскрыл местонахождение Константина Меладзе

Композитор живет в западной Европе

Украинский шоумен Андрей Данилко, который решил продать принадлежащий ему Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы помочь пострадавшим от войны детям, раскрыл местонахождение композитора Константина Меладзе. По словам артиста, тот сейчас находится в Италии.

Об этом Данилко рассказал в интервью журналистке Екатерине Гордеевой. Ролик размещен на ее YouTube-канале.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения россии в Украину о композиторе было ничего не слышно. Его жена Вера Брежнева покинула россию стала волонтерить на пользу Украины, а недавно также записала песню на украинском языке. На вопрос журналистки, в Киеве ли сейчас Константин Меладзе, Данилко ответил, что тот сейчас находится в Италии.

"Он очень сложно уезжал", — подчеркнул Андрей Данилко.

Данилко также добавил, что никогда не считал Меладзе серьезным человеком, каким композитор обычно представляется публике. "Он пацан", — сказал певец. При этом Андрей не смог ответить на вопрос о том, в каких отношениях сейчас находятся братья Меладзе.

Отметим, что Вера Брежнева с первых дней войны вместе с дочерью переехала в Италию, где активно помогает в пункте гуманитарной помощи. В сети появились слухи, что из-за политических взглядов певица находится на грани развода с композитором и продюсером Константином Меладзе, который до сих пор молчит о войне в Украине и преступлениях российской федерации.

Напомним, что брат Константина Меладзе, певец Валерий Меладзе записал видеообращение с призывом остановить войну в Украине почти сразу после начала вторжения российских войск на территорию нашей страны.