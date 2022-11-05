Андрей Данилко продал машину Фредди Меркьюри за огромную сумму: деньги пойдут на благую цель

Rolls Royce Фредди Меркьюри продан на аукционе за 11 миллионов гривен

Украинский певец и пародист Андрей Данилко, более известный под сценичным образом Верки Сердючки, продал на аукционе Sotheby's свой автомобиль Rolls Royce Silver Shadow, который принадлежал лидеру легендарной британской группы Queen Фредди Меркьюри. Известно, что артист намерен отдать эти средства на строительство реабилитационного центра для пострадавших от войны.

Как сообщается на странице будущего учреждения в Инстаграм, аукцион состоялся 5 ноября, а за автомобиль удалось выручить 250 тысяч фунтов стерлингов, что примерно равняется 11 миллионам гривен.

Там сообщили, что изначально Данилко является фанатом группы Queen и автомобиль изначально приобрел, чтобы передать его в музей. Впрочем, из-за начала войны планы сильно изменились и артист выставил машину на аукцион, чтобы помочь реабилитационному центру.

"И вот, как только машину приобрели за 250 000 фунтов стерлингов, или 284 500 долларов, или 11 миллионов гривен. Невероятная сумма, очень щедрый донат, существенная поддержка нашей клиники, и – существенный вклад в веру в светлых людей", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что теперь в стенах заведения будет струиться энергия группы Queen, а пациенты смогут почувствовать себя настоящими рок-звездами.

Как сообщалось ранее, на днях Данилко рассказал о свих проблемах со здоровьем. По его словам, интенсивная концертная деятельность и сумасшедший график привели к накоплению неприятных последствий.