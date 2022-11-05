Андрій Данилко продав машину Фредді Мерк’юрі за величезну суму: гроші підуть на благу ціль

Rolls Royce Фредді Мерк’юрі продано на аукціоні за 11 мільйонів гривень

Український співак і пародист Андрій Данилко, відоміший під сценічним чином Вєрки Сердючки, продав на аукціоні Sotheby’s свій автомобіль Rolls Royce Silver Shadow, який належав лідеру легендарного британського гурту Queen Фредді Мерк’юрі. Відомо, що артист має намір віддати ці кошти на будівництво реабілітаційного центру постраждалим від війни.

Як повідомляється на сторінці майбутньої установи в Інстаграм, аукціон відбувся 5 листопада, а за автомобіль вдалося вторгувати 250 тисяч фунтів стерлінгів, що дорівнює 11 мільйонам гривень.

Там повідомили, що спочатку Данилко є фанатом групи Queen і автомобіль спочатку придбав, щоб передати його до музею. Втім, через початок війни плани дуже змінилися і артист виставив машину на аукціон, щоб допомогти реабілітаційному центру.

"І от, щойно машину придбали за 250 000 фунтів стерлінгів, або 284 500 доларів, або 11 мільйонів гривень. Неймовірна сума, дуже щедрий донейшн, суттєва підтримка для нашої клініки, і – суттєвий внесок у віру у світлих людей", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що тепер у стінах закладу струмуватиме енергія групи Queen, а пацієнти зможуть відчути себе справжніми рок-зірками.

Як повідомлялося раніше, днями Данилко розповів про свої проблеми зі здоров’ям. За його словами, інтенсивна концертна діяльність та божевільний графік призвели до накопичення неприємних наслідків.