"Я себе дуже запустив": Андрій Данилко розповів, чим хворий

У мережі є багато інформації про здоров’я артиста, але не вся вона достовірна

Український співак Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, висловився про свій стан здоров’я. Його самопочуття та можливі недуги неодноразово обговорювалися в мережі, але точних діагнозів артист ніколи публічно не озвучував.

Про проблеми зі здоров’ям Данилко розповів у свіжому інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій (визнана в рф іноземним агентом), в ньому ж він розсекретив місцезнаходження композитора Костянтина Меладзе. Інтерв’ю з Данилком було опубліковано на Youtube-каналі "Скажи Гордєєвій" у вівторок, 1 листопада.

За словами Данилка, інтенсивна концертна діяльність та божевільний графік призвели до накопичення неприємних наслідків для його самопочуття.

"Я себе дуже запустив. Усі ці гастролі, стрибки, коли ти в юному віці, ще минають, а потім..." — зізнався Данилко.

Співак сказав, що у його організмі стався гормональний збій, погіршення здоров’я було пов’язане зі стресами.

"Я потихеньку тільки перетворююся на людину", — говорить про сьогоднішнє самопочуття Данилко.

Проблеми зі здоров’ям у 49-річного Андрія Данилка продовжуються тривалий час. Зокрема, повідомлялося про порушення циркадних ритмів та режиму сну. Шанувальники помічали, що внаслідок цього артист набрав вагу. Сам співак зізнавався, що додав у вазі через погіршення здоров’я, а не через зловживання їжею чи алкоголем. Останнім часом артист часто з’являється на екранах, радує новими хітами в амплуа Вєрки Сердючки та бере участь у телепроєктах як суддя.

Також ми писали, що Андрій Данилко відверто розповів про свою першу зустріч із путіним. Артист зрозумів, як тоді помилявся.