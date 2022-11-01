"Я себя очень запустил": Андрей Данилко рассказал, чем болен

В сети есть много информации о здоровье артиста, но не вся она достоверна

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, обмолвился о своем состоянии здоровья. Его самочувствие и возможные недуги не раз обсуждались в сети, но точных диагнозов артист никогда публично не озвучивал.

О проблемах со здоровьем Данилко рассказал в свежем интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой (признана в рф иностранным агентом), в нем же он рассекретил местонахождения композитора Константина Меладзе. Интервью со Данилко было опубликовано на Youtube-канале "Скажи Гордеевой" во вторник, 1 ноября.

По словам Данилко, интенсивная концертная деятельность и сумасшедший график привели к накоплению неприятных последствий для его самочувствия.

"Я себя очень запустил. Все эти гастроли, скачки, когда ты в юном возрасте, еще проходят, а потом…" — признался Данилко.

Певец сказал, что в его организме произошел гормональный сбой, ухудшение здоровье было связано со стрессами.

"Я потихоньку только превращаюсь в человека", — говорит о сегодняшнем самочувствии Данилко.

Проблемы со здоровьем у 49-летнего Андрея Данилко продолжаются длительное время. В частности, сообщалось о нарушении циркадных ритмов и режима сна. Поклонники замечали, что вследствие этого артист поправился. Сам певец признавался, что прибавил в весе из-за ухудшения здоровья, а не из-за злоупотребления едой или же алкоголем. В последнее время артист часто появляется на экранах, радует новыми хитами в амплуа Верки Сердючки и участвует в телепроектах как судья.

Также мы писали, что Андрей Данилко откровенно рассказал о своей первой встрече с путиным. Артист понял, насколько тогда ошибался.