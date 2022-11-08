"Держит марафонный фронт": украинский ведущий пробежал 40 километров для ВСУ, но нарвался на волну шуток в сети

В сети задались вопросом о том, как ведущий смог покинуть Украину

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич принял участие в благотворительном марафоне New York City Half Marathon в Нью-Йорке и собрал там 300 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Как видно на видео в его Инстаграме, ведущий показал свой маршрут и сообщал о своем самочувствии, а завершив забег на 42 километра, он не смог сдержать слез.

"Мы собрали за этот марафон примерно 300 тыс. грн. Обеспечим обувью целую роту. Но можете еще задонатить на качественные термоноски. Сбор еще открыт. И простите за слезы. Иногда трудно их сдержать, когда думаешь о героях нашей страны", — рассказал ведущий после пересечения финишной черты.

Впрочем, в сети его поступок вызвал скорее ироничную реакцию, так как для многих стало интересно, как он смог оказаться в Нью-Йорке. Впрочем, нашлись и те, кто напомнил, что у ведущего трое детей, а потому он имеет право на отсрочку.

Стоит отметить, что Анатолич отмечал, что в США он прибыл не надолго, а сразу же после завершения марафона он планирует вернуться в Украину.

Как сообщалось ранее, украинский певец и пародист Андрей Данилко, более известный под сценичным образом Верки Сердючки, продал на аукционе Sotheby's свой автомобиль Rolls Royce Silver Shadow, который принадлежал лидеру легендарной британской группы Queen Фредди Меркьюри, пообещав направить средства на строительство реабилитационного центра.