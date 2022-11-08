Росіяни провокують чергову екологічну катастрофу - на Херсонщині у воді до 10 тонн пального

Яким чином вдасться виправити ситуацію?

Окупанти створюють природну катастрофу на Херсонщині, підриваючи плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра. Шкідливі речовини течією несе в бік заповідної зони Національного природного парку "Нижньодніпровський". Голова ОВА наголосив, що для ліквідації наслідків необхідно щонайшвидше перекрити нафтові плями та зібрати їх. Та не зважаючи на низку екологічних проблем, що треба вирішувати, Україна не може оперативно це зробити через відсутність доступу до тимчасово окупованих територій.

Трагедія може мати міжнародні наслідки

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram розповів, що загарбники цілеспрямовано влаштовують підриви. Як наслідок, у річці вже тонни мастила та пального. За його словами, ці території охороняє Рамсарська конвенція про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення як середовища існування водоплавних птахів. Тому ця екологічна катастрофа може мати й міжнародні наслідки.

"За попередньою оцінкою, у воду потрапило до 10 тонн паливно-мастильних матеріалів. Це може призвести до знищення річкової флори та фауни, а також отруєння місцевості на десятки років. Надалі небезпечні речовини можуть потрапити й до Чорного моря. Для ліквідації наслідків необхідно щонайшвидше перекрити нафтові плями та зібрати їх. Та ми не можемо це зробити через відсутність доступу до тимчасово окупованих територій.", — додав голова ОВА.

США пообіцяли надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона

Джейк Салліван

Сполучені Штати повідомлені про потреби України під час херсонської операції, тож нададуть необхідну допомогу. Як раніше повідомляв "Телеграф", безпековий радник США Джейк Салліван у спілкуванні з журналістами зробив низку позитивних заяв. Він перебував у Києві з неанонсованим візитом та зізнався, що операція зі звільнення Херсону стала однією з тем обговорення у рамках його делегації, і також обговорюється поза візитом. За його словами, Білий дім надасть всю необхідну підтримку для цього.

Тож скільки триватиме операція зі звільнення міста?

Найімовірніше, відвоювання Херсона триватиме до кінця листопада. Такий прогноз озвучив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Він пояснив, що ЗСУ намагаються оточити Херсон та ізолювати російські війська. За його словами, росіяни хочуть перешкодити руху українських сил вперед, бої точаться щодня. За попередніми оцінками, на південному напрямку близько 40 тис. окупаційних військ. В Херсоні наразі перебувають найбільш підготовлені та боєздатні військові. Крім того, їх посилюють мобілізованими росіянами.

Сам Кирило Буданов вже неодноразово казав, що у тимчасово окупований Херсон рф завозить нещодавно мобілізованих росіян, яких, ймовірно, використовуватимуть як гарматне м’ясо.

Допомогти вплинути на екологічну руйнацію можна розголосом

Зоозахисники вже створили петицію, щоб покарати рф за випалене довкілля в Україні. Адже вторгнення росії на наші території призводить до важких екологічних руйнувань. Окупанти влаштували воєнний екоцид та своїми діями спричинили масове знищення тваринного та рослинного світу, отруєння атмосфери та водних ресурсів. Саме тому, громадська зоозахисна організація UAnimals створила відповідну петицію.

"Ми закликаємо іноземні державні та міжнародні громадські організації, еко-активістів, об’єднавшись у єдину коаліцію, допомогти у боротьбі з агресором, що вчиняє екоцид, та спрямувати зусилля на збереження та післявоєнне відновлення навколишнього середовища України", — йдеться в петиції на адресу ООН, Європейського парламенту, парламентів країн-партнерів та міжнародних організацій.

Війна в Україні залишає "токсичну екологічну спадщину"

Протягом восьми місяців війни Держекоінспекція України збирала дані про наслідки агресивних дій рф, що залишили випалене довкілля.

0,03 % (182880 м2) ґрунту забруднено шкідливими речовинами;

0, 39 % (2 365 129 м2) землі всіяно залишками знищених об’єктів та боєприпасів;

під час обстрілу згоріло 680 618 тонн нафтопродуктів, що призвело до значного забруднення повітря;

23 286 гектарів лісу згоріло ракетами чи снарядами, для відновлення деяких лісових масивів знадобиться щонайменше 10 років;

Зруйновано 7 155 689 м2 об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури, що також завдало значної шкоди довкіллю України.

Наразі 20% природоохоронних територій України уражені війною. Росіяни окупували 8 заповідників і дванадцять національних природних парків. Практично 80% території національного парку "Святі гори" знищено. В окупованій "Асканії Новій" спостерігається гуманітарна криза. За оцінками українських екологів, може йтися про знищення сотень тисяч або ж навіть мільйонів диких тварин. Водночас через вторгнення Росії загинули понад 6 мільйонів свійських тварин.

Екологи занепокоєні, що після затоплення радіаційної шахти на Донбасі людей "коситиме" рак

Воєнні дії в умовах високої концентрації підприємств видобувної та важкої промисловості мають катастрофічні наслідки для екосистем Донбасу — забруднення ґрунтів, підземних і поверхневих вод, повітря, скорочення біорізноманіття тощо. Крім того, затоплення вугільних шахт набирає обертів. Ця проблема не є новою для регіону, але з 2014 року вона дуже загострилась, а за останній місяць перетворилася на екологічну катастрофу грандіозного масштабу.

Затоплені шахти

"Можливе затоплення бойовиками шахт на Донбасі становить серйозну загрозу для екологічної безпеки не лише України, а й сусідніх країн. Це може стати новим Чорнобилем", — заявив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

План порятунку потрібен вже зараз, але сьогодні неможливо значно вплинути на ситуацію через безперервні воєнні дії. Проблема є дійсно складною та комплексною, її розв’язання потребує чимало часу та ресурсів. Тому, крім представників української влади, експертів, громадськості, дуже важливо привернути увагу міжнародної спільноти до екологічної катастрофи на Донбасі та залучити до виконання плану міжнародних експертів.