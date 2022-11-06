Херсон знеструмлений і без води: окупанти валять лінії електропередач в області

Без електрики залишилося одразу 10 населених пунктів

Російські окупанти продовжують натякати на плани з відступу та навмисне підривають високовольтні лінії електропередач у Херсонській області, через що 10 населених пунктів залишилися без світла та води. Серед них і сам обласний центр.

Як повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у своєму телеграм-каналі, окупанти вже встигли заявити, що те, що сталося, було терактом, проте не стали вказувати, що це вони його влаштували.

"Терор та цинізм окупантів продовжується і нікуди не зникав. Страх перед ЗСУ штовхає їх на божевільні речі", — написав він.

Місцеве видання МОСТ своєю чергою зазначає, що без світла залишились також мешканці тимчасово окупованого Берислава, про що повідомили місцеві жителі. За його інформацією, знищуються не лише лінії електропередачі навколо Берислава, а й об’єкти критичної інфраструктури в самому місті.

Нагадаємо, останні дії росіян можуть натякати на те, що вони готуються до відступу з правого берега Дніпра. При цьому в самому Херсоні вони вже залишили будівлю ОДА, попередньо забравши звідти все цінне.

Втім, експерти розходяться в оцінці того, що саме хочуть зробити росіяни, оскільки є ознаки і того, що вони готують позиції до міських боїв. Крім того, подібна демонстративність їхніх дій наводила на думку про те, що там готують пастку для ЗСУ.