Рус

Битва за Херсон: окупанти дійсно збираються тікати чи готують пастки для ЗСУ

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Очевидно, так просто віддавати облцентр путін не збирається Новина оновлена 03 листопада 2022, 13:41
Очевидно, так просто віддавати облцентр путін не збирається

Військовий експерт Олександр Мусієнко оцінив "Телеграфу" активність загарбників

Окупанти можливо дійсно готуються до відходу з Херсону на лівий берег Дніпра, аби зберегти залишки свого військового контингенту і зброї. Але все ж таки до вкидань російських пропагандистів варто ставитися уважно. Бо військові рф можуть готувати ЗСУ пастки.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи заяву колаборанта Стремоусова, який анонсував ймовірний відхід військових рф на лівий берег.

Зазначимо, раніше стало відомо, що з будівлі адміністрації Херсона росіяни зняли прапор рф.

"Ситуація така, що з одного боку, звичайно, коли ми чуємо такі заяви, ми їх повинні перевіряти і не одразу їм довіряти. Тому що це можуть бути пастки, щоб нас фактично заманити і створити якісь нам неприємності з якимсь напівоточенням і т.д. Але ми це все розуміємо. З іншого боку, на правобережжі Херсону російським військам стає все важче утримувати позиції. Вони виснажені, і попри те, що вони намагаються ремонтувати мости (чи кидати плоти) у них проблеми з логістикою. Відповідно, вони дійсно можуть готуватися до того, аби відійти на лівий берег і вивести якомога більшу кількість військ, більше зброї, поки вони їх ще не втратили внаслідок контрнаступаьних дій українських військ", — каже експерт.

За його словами, поточну ситуацію в Херсоні, "думаю, уважно відстежують наші військові, розуміючи всі ризики, які можуть бути, щоб уникнути будь-яких пасток".

"І розуміючи, що інформацію, яку оголошують окупаційні адміністрації чи колаборанти, треба перевіряти. Але це дійсно може бути так (план втечі росіян з Херсону, — Авт.), тому що сил і ресурсів у росії там стає все менше, щоб утримувати ці позиції. Відтак, зараз можливо вони приймуть рішення відходити, щоб зберегти ще хоч трохи військ, техніки і зброї", — пояснює Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Влад Волошин розповідав, що окупанти поспіхом намагаються укріпити свої позиції у Херсоні, а також перекидають на цей напрямок додаткові сили та засоби для зміцнення свого ворожого угрупування.

Також "Телеграф" писав, що поразка у Херсоні стане для росії серйозним ударом, тож, мабуть, вони не збираються залишати цей обласний центр (до речі, єдиний, який рф змогла захопити з лютого). Адже керівництво кремля не хоче допустити третьої великої поразки з дня вторгнення в Україну.

Це, до речі, корелюється і зі словами зрадника Стремоусова, який повідомляв, що на Херсонщині окупанти вибудували міцну "лінію оборони" для стримування ЗСУ. І тому, що росіяни в Херсоні і околицях облцентру "стоять на смерть".

Теги:
#Росія #Херсон #Війна #Олександр Мусієнко