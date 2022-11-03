Битва за Херсон: окупанти дійсно збираються тікати чи готують пастки для ЗСУ

Військовий експерт Олександр Мусієнко оцінив "Телеграфу" активність загарбників

Окупанти можливо дійсно готуються до відходу з Херсону на лівий берег Дніпра, аби зберегти залишки свого військового контингенту і зброї. Але все ж таки до вкидань російських пропагандистів варто ставитися уважно. Бо військові рф можуть готувати ЗСУ пастки.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи заяву колаборанта Стремоусова, який анонсував ймовірний відхід військових рф на лівий берег.

Зазначимо, раніше стало відомо, що з будівлі адміністрації Херсона росіяни зняли прапор рф.

"Ситуація така, що з одного боку, звичайно, коли ми чуємо такі заяви, ми їх повинні перевіряти і не одразу їм довіряти. Тому що це можуть бути пастки, щоб нас фактично заманити і створити якісь нам неприємності з якимсь напівоточенням і т.д. Але ми це все розуміємо. З іншого боку, на правобережжі Херсону російським військам стає все важче утримувати позиції. Вони виснажені, і попри те, що вони намагаються ремонтувати мости (чи кидати плоти) у них проблеми з логістикою. Відповідно, вони дійсно можуть готуватися до того, аби відійти на лівий берег і вивести якомога більшу кількість військ, більше зброї, поки вони їх ще не втратили внаслідок контрнаступаьних дій українських військ", — каже експерт.

За його словами, поточну ситуацію в Херсоні, "думаю, уважно відстежують наші військові, розуміючи всі ризики, які можуть бути, щоб уникнути будь-яких пасток".

"І розуміючи, що інформацію, яку оголошують окупаційні адміністрації чи колаборанти, треба перевіряти. Але це дійсно може бути так (план втечі росіян з Херсону, — Авт.), тому що сил і ресурсів у росії там стає все менше, щоб утримувати ці позиції. Відтак, зараз можливо вони приймуть рішення відходити, щоб зберегти ще хоч трохи військ, техніки і зброї", — пояснює Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Влад Волошин розповідав, що окупанти поспіхом намагаються укріпити свої позиції у Херсоні, а також перекидають на цей напрямок додаткові сили та засоби для зміцнення свого ворожого угрупування.

Також "Телеграф" писав, що поразка у Херсоні стане для росії серйозним ударом, тож, мабуть, вони не збираються залишати цей обласний центр (до речі, єдиний, який рф змогла захопити з лютого). Адже керівництво кремля не хоче допустити третьої великої поразки з дня вторгнення в Україну.

Це, до речі, корелюється і зі словами зрадника Стремоусова, який повідомляв, що на Херсонщині окупанти вибудували міцну "лінію оборони" для стримування ЗСУ. І тому, що росіяни в Херсоні і околицях облцентру "стоять на смерть".