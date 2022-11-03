З будівлі адміністрації у Херсоні зняли прапор росії — фото і відео

Цілком імовірно, що росіяни вже повністю готові відступити з обласного центру

У четвер, 3 листопада, тема деокупації Херсона стала ще гострішою, ніж будь-коли раніше. Усе тому, що з будівлі обласної адміністрації, яка раніше була захоплена росіянами під власні потреби, зник російський прапор.

Про цей факт повідомив в особистому Telegram-каналі перший заступник голови облради Херсонщини Юрій Соболевський, повідомляє "Телеграф". Чиновник опублікував знімок, зроблений місцевими мешканцями із вікна автомобіля.

Варто зазначити, що триколор було піднято над адміністративним будинком ще в перші дні захоплення Херсона. При цьому українські прапори, зняті з постаментів поряд із ОВА, місцеві жителі демонстративно відібрали у окупантів.

"Фото зроблено сьогодні. Таємниче зникнення самі розумієте чого, — зазначив Соболевський. — Херсон був, є і буде лише українським".

Будівля Херсонської ОДА 3 листопада

Також урядовець наголосив, що якщо російські загарбники самі не знімуть свої "ганчірки", то з цим майстерно впораються українські військовослужбовці, звільняючи місто.

Над будівлею справді більше немає триколору

Цікаво, що рано-вранці росЗМІ цитували колаборанта кирила стремоусова, який нібито стверджував, що ситуація на лінії фронту на Херсонщині "некритична". На його переконання, всі атаки ЗСУ успішно відбивалися російськими загарбниками, а отже, причин для паніки немає.

Втім, у мережі вже з’явилися припущення про те, що зняття прапора є демонстративним і може стати спробою заманити нашу армію в пастку.

Як ситуація на фронті насправді, ми писали у свіжому аналізі карт бойових дій в Україні, які видав Інститут вивчення війни.

Також "Телеграф" розповідав, які кроки може зробити військове командування ЗСУ, аби скоріше звільнити правий берег Херсонщини.