Долю Маріуполя не повторить: експерт розповів, як звільнять Херсон

Експерт переконаний, що рано чи пізно окупанти почнуть тікати з Херсона

Окупанти, швидше за все, не віддадуть Херсон без боїв, а тому вуличні битви там можливі. Однак це не означає, що місто буде зруйноване, як це сталося з Маріуполем.

Як розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан у коментарі "24 каналу" Маріуполь був зруйнований не через вуличні бої, а через активні бомбардування із застосуванням авіації.

За його словами, там не було достатньо українських засобів ППО, тому російська авіація, як і в Алеппо в Сирії, могла застосовувати важкі бомби вагою 1,5-3 тонни.

Світан вважає, що в Херсоні такої ситуації не буде, оскільки ЗСУ вже підійшли до міста досить близько, щоб мати змогу дістати місто системами ППО та мати можливість його прикрити.

За його словами, українські військові незабаром закриватимуть і лівобережну частину Херсонщини. Втім, це не означає, що у самому обласному центрі не буде боїв.

За оцінкою експерта, зараз на правому березі сконцентровано угруповання близько 30-40 тисяч окупантів і навіть якщо більшість з них буде перекинуто на лівий берег, то значні сили все одно зможуть залишитися захищати Херсон.

При цьому Світан каже, що великих втрат можна уникнути, якщо українські військові, наприклад, спробують відрізати Антонівський міст, то росіяни почнуть відходити і без отримання наказу.

"Тобто просто втечуть. Але деякі, особливо основні частини, все одно залишаться в Херсоні та будуть чинити опір", — сказав Світан.

Експерт додав, що в такому разі працюватимуть частини нацгвардії та ССО, які мають досвід боїв у міській забудові.

Як повідомлялося раніше, глава ГУР Міноборони Кирило Буданов висловив думку, що ЗСУ здатні звільнити Херсон до кінця листопада.