Буданов назвав чіткий термін звільнення Херсона

Згідно з прогнозами розвідників, бої за окуповане місто будуть важкими та кривавими

Збройні українські сили можуть деокупувати обласний центр Херсонської області до кінця наступного місяця. Наразі захисники працюють над оточенням міста та ізоляцією російських військ.

Відповідну інформацію у своєму черговому інтерв'ю для видання The Drive, озвучив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

"Скоріше за все, операція по звільненню Херсона триватиме до кінця листопада", — повідомив він, відзначивши, що зараз головними задачами, над якими зараз посилено працюють бійці ЗСУ, є оточення міста, а також ізоляція окупаційних військ ворога, попри їх старання протистояти українцям.

За його словами, росіяни роблять усе можливе, аби перешкодити контрнаступу українських військових.

"Ви повинні розуміти, що бої з окупантами (за Херсон — ред.) точаться щоденно", — пояснив головний розвідник країни.

Буданов також додав, що ЗСУ не полишають спроб полегшити ситуацію наскільки це взагалі можливо, підтвердивши припущення про те, що "бої за Херсон будуть кровавими". Водночас голова української розвідки наголошує на тому, що подальша деокупація без боротьби не обійдеться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Кирило Буданов розповів про те, що наразі насправді відбувається у Херсоні та чи є правдивими свідчення про те, що російська армія почала звідти втікати. Водночас на думку військового експерта Влада Волошина, росіяни не тільки біжать, а й закріплюються на позиціях, перекидаючи додаткові сили та засоби для зміцнення угрупування на цьому напрямку.