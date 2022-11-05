Окупанти покинули будівлю Херсонської ОДА? У мережі з’явилися фото та відео

Всі меблі та техніку росіяни забрали з собою

Окупанти не просто зняли свої триколори з будівлі Херсонської ОДА, а й забрали звідти все, що становило цінність, залишивши за собою лише купи сміття.

Як повідомляє місцеве видання МОСТ, кореспонденту якого вдалося побувати всередині будівлі, з кабінету голови міської адміністрації було забрано всі цінні речі, включаючи меблі та телевізори.

На місці залишилися лише портрет Олександра Самойленка та штучна ялинка. В інших кабінетах можна знайти матраци, де спали окупаційні солдати.

Як повідомлялося раніше, окупанти проводять масове вивезення цивільного населення з міста, при цьому аналітики розходяться в думках щодо реальних цілей росіян.

Зокрема те, що вони забрали свій прапор із будівлі облдержадміністрації, може свідчити про те, що росіяни готуються до відступу на лівий берег Дніпра, з іншого боку не виключається, що таким чином вони готують пастку для України.

При цьому вже звучали думки, що військові, які усвідомлюють безперспективність утримування міста, тиснуть на російського диктатора володимира путіна, щоб той наказав про відступ.