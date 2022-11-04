Війська рф відступають чи готуються до великої битви? Що відбувається у Херсоні

росія поки не показує, що готова так просто відмовитися від міста

У Херсонській області, яку росіяни вже декілька тижнів поспіль розграбовують, вчора загадково зник російський триколор з будівлі ОДА, а деякі блокпости демонтують (зокрема, у Чорнобаївці та Степанівці). Поки російськими чатами знову шириться істерика щодо "зради" і відступу, українська армія не поспішає починати наступ і не виключає, що росіяни готують для ЗСУ пастку.

росія місяцями боролася за те, щоб утримати частину землі на західному березі Дніпра. Чи можуть росіяни залишити місто без бою чи готують пастку для ЗСУ? Розбираємося детальніше.

Розграбовують все, вивозять унітази

Російські офіційні особи кажуть, що вони завершили операцію з вивезення мирних жителів з окупованого Херсона і нібито готують місто до оборони. Зазначається, що щонайменше 70 тис. цивільних перейшли на лівий берег Дніпра. Ще одну неоднозначну заяву про вивезення населення зробив сьогодні президент росії володимир путін. Він зазначив, що цивільне населення Херсона потрібно вивезти з міста. Україна називає вивезення депортацією.

Окупаційна влада повідомила також про евакуацію з Херсону "державних установ" і майна. На дорогах Херсонщини — посилений рух вантажівок та автомобілів з награбованим майном. Забирають геть усе. Обчистили херсонський ресторан Palazzo, співробітники закладу виявили зникнення всього обладнання з кухні, меблів, театральної завіси та навіть трьох унітазів.

У херсонському ресторані росіяни вкрали унітази з туалету

Окупаційний "мінкульт області" зізнався у розграбуванні музеїв і вивезенні експонатів. У Херсоні вивезли все майно комунальних підприємств: автобуси, "швидкі", пожежні машини.

Окупанти мародерять у всіх районах: в Олешках загарбники захоплюють квартири і будинки місцевих, вкрали з кабінету лікаря-нарколога 6 тисяч пігулок напівсинтетичного наркотичного лікарського засобу. У Херсоні і Скадовському районі відбирають у людей машини, катери і мисливську зброю. В Новій Каховці у медиків відібрали чотири машини, привласнили комп’ютери.

Пастка для ЗСУ?

Хоча один із окупаційних гауляйтерів Херсонщини Кирило Стремоусов напередодні запевняв, що москва відведе свої війська із західного берега Дніпра, сигналізуючи про величезний відступ, Україна не поспішає цьому вірити.

Так, українська влада побоюється, що росія може влаштувати пастку, симулюючи відхід. Натомість армія рф все ще присутня в регіоні, заявила 3 листопада речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона вважає, що росіяни хочуть створити враження, що населені пункти залишені й у них безпечно може заходити ЗСУ. Окупанти готуються до вуличних боїв, розміщують підрозділи у будинках мирних жителів. Військові часто переодягнуті у цивільне.

"Не варто поспішати радіти, потрібно розуміти, що гібридна війна передбачає і такі інформаційні вкидання, атаки, які можуть бути розраховані на ослаблення регулярних військ", – пояснила Гуменюк.

Тиждень тому президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська не готові залишити Херсон, і їхня показова підготовка до відходу є інформаційною операцією.

"Я не бачу, щоб вони (росіяни – ред.) бігли з Херсона. Це інформаційна атака. Я не можу розголошувати все. Це атака, щоб ми пішли туди, забрали людей з інших небезпечних напрямків туди. Це була їхня інформаційна операція. Вони не готові залишити Херсон", — заявив президент.

Керівник ГУР України, генерал Кирило Буданов запевняє, що без бою здавати Херсон російські війська не планують. За його словами, в місті залишаються найбільш підготовлені сили окупантів.

Reuters із посиланням на анонімного західного чиновника повідомило, що деякі російські військові командири все ж перебазувалися через річку на схід.

"Ми вважаємо, що в Херсоні, швидше за все, більшість командних ешелонів відійшли через річку на схід, залишились досить деморалізованими. У деяких випадках війська без командування протистоять українцям на іншому боці", – сказав чиновник.

Водночас Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що окупанти утримують на правому березі Дніпра свої елітні підрозділи (повітряно-десантні війська та морську піхоту). Їх повне виведення з півночі Херсонської області було би чіткішим показником того, що загарбники не будуть боротися за місто

"Армія рф продовжує виводити якісь частини та установи з Херсона і взагалі з лівого берега Дніпра, але чи збираються вони залишити Херсон без бою або битися за нього, поки не ясно", — стверджують аналітики.

Загарбники продовжують готувати запасні позиції на лівому березі, облаштовуючи оборонні позиції на північний захід від Херсона та перекидаючи туди мобілізованих.

The Washington Post також вважає, що росія буде воювати за Херсон. Немає ознак, що рф готова відмовитися від міста чи Херсонської області: минулого тижня росія перекинула додатково 1000 військових у територію навколо міста, росіяни мають добре підготовлені позиції в цьому районі.

"Замість того, щоб залишити місто, росіяни, схоже, зміцнюють свої позиції та готуються до майбутньої великої битви, хоча ніхто не знає: відбудеться це до зими чи після неї", — пише видання.

Оптимістичний прогноз Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін вірить, що українські війська здатні відбити Херсон, назвавши їхню роботу "методичною" та "ефективною".

Міністр оборони США Ллойд Остін

"Ми бачили, як вони брали участь у дуже методичних, але ефективних зусиллях повернути свою суверенну територію. Я думаю, ви побачите, як вони продовжуватимуть тиск, доки не захоплять територію на західному березі річки. Тому, щоб відповісти на ваше запитання, я вважаю, що у них є можливість", — сказав Остін.