"Це театр": Зеленський пояснив, що не так із заявами росіян про відступ з Херсонщини

Президент переконаний, що врешті Херсон буде звільнений від окупантів, але для цього треба більше зброї

Остання заява херсонських колаборантів про "добровільне" переміщення мешканці правого берега Дніпра на лівобережну частину породила безліч припущень, що російські окупанти "готові залишити Херсон". Однак, українська влада називає поширення таких даних інформаційною операцією та переконана, що противник не готовий відступати.

Про це в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я не бачу, щоб вони (росіяни – ред.) бігли з Херсона. Це інформаційна атака. Я не можу розголошувати все. Це атака, щоб ми пішли туди, забрали людей з інших небезпечних напрямків туди. Це була їхня інформаційна операція. Вони не готові залишити Херсон", — заявив президент України.

Зеленський додав, що вивезення з Херсонщини цивільного населення — "це театр", адже найбільш підготовлені російські солдати перебувають на своїх позиціях і Україна про це поінформована.

Водночас український президент зазначив, що при прориві Сил оборони України російські окупанти вже не зможуть вийти з оточення у Херсоні і вони про це знають. При цьому Зеленський переконаний, що Україна врешті зможе звільнити Херсон, але це дуже складне завдання.

"Це складно, тому що ціною є люди. Ми ставимося до людей не так, як у росії. Для неї неважливо, скільки людей помруть завтра. А для нас це дуже важливо, ми не можемо так чинити. Не можемо сказати: "Ідіть туди і помирайте". Тому ми думаємо, шукаємо шляхи, просимо партнерів дати нам більше броньованої техніки, щоб зберегти більше людей", — зазначив президент України.

Нагадаємо, що раніше експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, як можуть розвиватися події на Херсонщині — можливі кілька сценаріїв, до яких готуються окупанти. А колишній спікер Генштабу ЗСУ та військовий експерт Владислав Волошин розповів, що частина російських окупантів залишають територію Херсонської області, але одночасно противник перекидає додаткові сили та засоби для зміцнення того угрупування, яке знаходиться тут.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у США прогнозують, що вирішальна битва за Херсон відбудеться до кінця року. Однак там вважають, що тепла та волога зима в регіоні додасть проблем обом сторонам конфлікту.