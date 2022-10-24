Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що як можуть розвиватися події на Херсонщині

Розвиток ситуації по Херсону бачу так:

- 1.Навіть якщо окупанти справді вивезли з міста пам’ятники Ушакову та Суворову, якраз із списку "на евакуацію" від російських "воєнкорів", це аж ніяк не означає, що росіяни готуються до втечі з Херсону.

Росіяни – на то вони й орки, що у них схиблене як і відчуття символізму, так і відчуття раціонального. Тому "сигнал" їх готовності до відступу з Херсону варто буде шукати лише тоді, коли окупанти займуться чимось "фундаментальнішим".

Наприклад, почнуть виводити із ладу потужності місцевої залізниці, якою "рулять" колаборанти. І об’єкти Херсонського морського порту, де теж колаборанти "правлять бал". Ну і мабуть найбільш характерне – коли рашисти почнуть знищувати при втечі елеватори, які використовуються для перевалки краденого зерна.

Раз у росіян є "план-максимум" по підриву Каховської ГЕС та екологічній катастрофі на Півдні України, значить є і "план-медіум", як перетворити на руїни й пустелю Херсон, як важливий аграрний та індустріальний центр.

- 2. Успіх кампанії по звільненню Херсону однаковим чином залежить як і від дій ЗСУ на суходолі, так і від успіху "війни на комунікаціях", яку зараз ведуть наші захисники.

В активі наших захисників – філігранно виведені з ладу мости, на яких "висіла" логістика рашистів на Херсонському плацдармі.

Але у відповідь рашисти знайшли "нелінійні" рішення, як і далі постачати ресурси своїм підрозділам на інший берег Херсонщині.

Рішення скласти "міст-дублер" із крадених барж біля Антонівського мосту – виглядає доволі специфічно, якраз із "інженерної" практики газовиків "Газпрому".

А хто підказав окупантам, що біля Каховської ГЕС потрібно затопити вагони як "фундамент" для нової переправи – взагалі складно припустити.

І це при тому, що наприклад біля Куп’янська російським військовим знадобилось до 2-х тижнів для розгортання "штатного" залізничного понтонного моста, який в нормальному режимі має розкладатись взагалі-то за декілька годин.

Якщо ж росіяни справді намагатимуться нав’язати сценарій вуличних боїв за Херсон, то очевидно, що окупанти "чіплятимуться" зокрема за причали Херсонського річкового та морського портів.

Тим більш, були повідомлення про те, що рашисти вкрали мінімум десяток великих барж для перевалки зерна в однієї логістичної компанії. І очевидно, що не всі ці судна пішли на "переправу-дублера" біля Антонівського мосту.

Схоже, на цей випадок Сили оборони України готують свій контр-хід. Натяки на це у відкритому доступі є. Але я їх поки розшифровувати не буду, за принципом "не нашкодь".

- 3. Із сценаріями можливого підриву Каховської ГЕС існує настільки щільне поле невизначеності, що насправді справді конкретно припустити – а за якого сценарію подій на фронті росіяни таки наважаться на злочин.

Бо в нашому просторі зараз обертається одразу декілька прогнозів, як можуть далі піти події після можливого підриву Каховської ГЕС.

"Катастрофічний" — росіянам вдається повністю зруйнувати дамбу, скид води відбудеться максимум за 2 години, і це саме за цього варіанту подій очікується майже миттєве підтоплення декількох десятків населених пунктів виключно з Херсоном. І саме із цього варіанту Херсонська ОВА уже озвучила рекомендації для жителів тимчасово окупованого обласного центру.

Але ж у наших ЗМІ звучав і "поміркований" варіант – що якщо росіяни навіть зможуть підірвати дамбу повністю, скид води відбуватиметься повільно, протягом 4-5 діб. І в такому разі масштаб можливого підтоплення не буде катастрофічним настільки, як це очікується.

Врешті ж, сьогодні очільник ГУР МОУ Кирило Буданов озвучив і "лайт" варіант – що станом на зараз російські окупанти насправді не змогли замінувати дамбу Каховської ГЕС так, щоб повністю її підірвати. Тому можливі скоріше часткові руйнування – наприклад, вихід із ладу судноплавного шлюзу "на вихід" із Дніпра у Чорне море.

Очевидно, що схоже "дерево варіантів" для себе будували й рашисти. Але ж його змісту ми не знаємо. Тому з однаковою ймовірністю можемо припускати одразу два протилежні варіанти.

Перший – що росіяни таки сподіваються повністю підірвати дамбу Каховської ГЕС, так вивести з ладу Запорізьку АЕС та Північно-Кримський канал і взагалі запустити сценарій екологічної катастрофи на Півдні України. Тоді справді Кремль може піти на такий сценарій, коли перед ним маячитиме втрата Криму, і "модус операнді" буде "або пан, або пропав".

І водночас другий варіант – що орки таки розуміють, що не зможуть повністю підірвати дамбу Каховської ГЕС. І максимум, на що вистачить – це створити "природній рубіж" для затримки просування ЗСУ, для подальшої деокупації Херсонщини з виходом на адмінкордон Криму.

- 4. Припускаю, що військово-політичне керівництво України в найближчий час може провести нову корекцію стратегії по звільненню Херсону. Щоб таки не дати окупантам зайти у варіант вуличних боїв. Якою може бути конфігурація – судити не візьмусь. Поки так.