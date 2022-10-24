То, что оккупанты вывозят из Херсона памятники Ушакову и Суворову, не значит, что они готовятся к бегству

Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что как могут развиваться события на Херсонщине

Развитие ситуации по Херсону вижу так:

- 1. Даже если оккупанты действительно вывезли из города памятники Ушакову и Суворову, как раз из списка "на эвакуацию" от российских "военкоров", это отнюдь не означает, что россияне готовятся к бегству из Херсона.

Россияне – на то они и орки, что у них помешано как чувство символизма, так и чувство рационального. Поэтому "сигнал" их готовности к отступлению из Херсона стоит искать только тогда, когда оккупанты займутся чем-то более "фундаментальным".

Например, начнут выводить из строя мощности местной железной дороги, которой "рулят" коллаборанты. И объекты Херсонского морского порта, где тоже коллаборанты "правят бал". Ну и пожалуй наиболее характерно – когда рашисты начнут уничтожать при побеге элеваторы, которые используются для перевалки ворованного зерна.

Раз у россиян есть план-максимум по подрыву Каховской ГЭС и экологической катастрофе на Юге Украины, значит есть и план-медиум, как превратить в руины и пустыню Херсон, как важный аграрный и индустриальный центр.

- 2. Успех кампании по освобождению Херсона одинаковым образом зависит как от действий ВСУ на суше, так и от успеха "войны на коммуникациях", которую сейчас ведут наши защитники.

В активе наших защитников – филигранно выведенные из строя мосты, на которых "висела" логистика рашистов на Херсонском плацдарме.

Но в ответ рашисты нашли "нелинейные" решения, как дальше поставлять ресурсы своим подразделениям на другой берег Херсонщине.

Решение составить "мост-дублер" из краденых барж возле Антоновского моста выглядит довольно специфически, как раз из "инженерной" практики газовиков "Газпрома".

А кто подсказал оккупантам, что возле Каховской ГЭС нужно затопить вагоны как фундамент для новой переправы – вообще сложно предположить.

И это при том, что, например, около Купянска российским военным понадобилось до 2-х недель для развертывания "штатного" железнодорожного понтонного моста, который в нормальном режиме должен раскладываться вообще за несколько часов.

Если же россияне действительно постараются навязать сценарий уличных боев за Херсон, то очевидно, что оккупанты будут "цепляться" в частности за причалы Херсонского речного и морского портов.

Тем более были сообщения о том, что рашисты украли минимум десяток крупных барж для перевалки зерна у одной логистической компании. И очевидно, что не все эти суда пошли на переправу-дублера возле Антоновского моста.

Похоже, на этот случай Силы обороны готовят свой контр-ход. Намеки на это в открытом доступе есть. Но я их пока расшифровывать не буду, по принципу "не навреди".

- 3. Со сценариями возможного подрыва Каховской ГЭС существует настолько плотное поле неопределенности, что действительно точно предположить – а при каком сценарии событий на фронте россияне таки отважатся на преступление.

Ибо в нашем пространстве сейчас вращается сразу несколько прогнозов, как могут дальше последовать события после возможного подрыва Каховской ГЭС.

"Катастрофический" – россиянам удается полностью разрушить дамбу, сброс воды произойдет максимум за 2 часа, и это именно при этом варианте событий ожидается почти мгновенное подтопление нескольких десятков населенных пунктов включительно с Херсоном. Именно из этого варианта Херсонская ОВА уже озвучила рекомендации для жителей временно оккупированного областного центра.

Но ведь в наших СМИ звучал и "умеренный" вариант – если россияне даже смогут взорвать дамбу полностью, сброс воды будет происходить медленно, в течение 4-5 суток. И в таком случае масштаб возможного подтопления не будет катастрофичен настолько, как это ожидается.

В конце концов, сегодня глава ГУР МОУ Кирилл Буданов озвучил и "лайт" вариант – по состоянию на сегодняшний день российские оккупанты на самом деле не смогли заминировать дамбу Каховской ГЭС так, чтобы полностью ее взорвать. Поэтому возможны скорее частичные разрушения – например, выход из строя судоходного шлюза "на выход" из Днепра в Черное море.

Очевидно, что подобное "дерево вариантов" для себя строили и рашисты. Но ведь его содержания мы не знаем. Поэтому с одинаковой вероятностью можем предполагать сразу два противоположных варианта.

Первый – что россияне надеются полностью взорвать дамбу Каховской ГЭС, так вывести из строя Запорожскую АЭС и Северо-Крымский канал и вообще запустить сценарий экологической катастрофы на Юге Украины. Тогда действительно Кремль может пойти на такой сценарий, когда перед ним будет маячить потеря Крыма, и "модус операнды" будет "либо пан, либо пропал".

И в то же время второй вариант – что орки понимают, что не смогут полностью взорвать дамбу Каховской ГЭС. И максимум, на что хватит – это создать "естественный рубеж" для задержки продвижения ВСУ, для дальнейшей деоккупации Херсона с выходом на админграницу Крыма.

- 4. Допускаю, что военно-политическое руководство Украины в ближайшее время может произвести новую коррекцию стратегии по освобождению Херсона. Чтобы не дать оккупантам зайти в вариант уличных боев. Какой может быть конфигурация – судить не возьмусь. Пока да.