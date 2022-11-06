Херсон обесточен и без воды: оккупанты валят линии электропередач в области

Без электричества остались сразу 10 населенных пунктов

Российские оккупанты продолжают намекать на планы по отступлению и умышленно взрывают высоковольтные линии электропередач в Херсонской области, из-за чего 10 населенных пунктов остались без света и воды. В их числе и сам областной центр.

Как сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в своем телеграм-канале, оккупанты уже успели заявить, что произошедшее было терактом, однако не стали указывать, что это они его устроили.

"Террор и цинизм оккупантов продолжается и никуда не исчезал. Страх перед ВСУ толкает их на безумные вещи", — написал он.

Местное издание МОСТ в свою очередь отмечает, что без света остались также жители временно оккупированного Берислава, о чем сообщили местные жители. По его информации уничтожаются не только линии электропередачи вокруг Берислава, но и объекты критической инфраструктуры в самом городе.

Напомним, последние действия россиян могут намекать на то, что они готовятся к отступлению из правого берега Днепра. При этом в самом Херсоне они уже оставили здание ОГА, предварительно забрав оттуда все ценное.

Впрочем, эксперты расходятся в оценке того, что именно хотят сделать россияне, так как есть признаки и того, что они готовят позиции к городским боям. Кроме того, подобная демонстративность их действий наводила на мысли о том, что там готовят ловушку для ВСУ.