Битва за Херсон: оккупанты действительно собираются бежать или готовят ловушки для ВСУ

Военный эксперт Александр Мусиенко оценил "Телеграфу" активность захватчиков

Оккупанты, возможно, действительно готовятся к уходу из Херсона на левый берег Днепра, чтобы сохранить остатки своего военного контингента и оружия. Но все же к вбросам российских пропагандистов следует относиться внимательно. Потому что военные россии могут готовить ВСУ ловушки.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, оценивая заявление коллаборанта Стремоусова, анонсировавшего вероятный отход военных рф на левый берег.

Отметим, ранее стало известно, что со здания администрации Херсона россияне сняли флаг россии.

"Ситуация такова, что с одной стороны, конечно, когда мы слышим такие заявления, мы их должны проверять и не сразу им доверять. Потому что это могут быть ловушки, чтобы нас фактически заманить и создать какие-то нам неприятности с каким-нибудь полуокружением и т.д. С другой стороны, на правобережье Херсона российским войскам становится все труднее удерживать позиции, они истощены, и, несмотря на то, что они пытаются ремонтировать мосты (или бросать плоты) у них проблемы с логистикой. Соответственно, они действительно могут готовиться к тому, чтобы отойти на левый берег и вывести как можно больше войск, больше оружия, пока они их еще не потеряли в результате контрнаступательных действий украинских войск", — говорит эксперт.

По его словам, текущую ситуацию в Херсоне, "думаю, внимательно отслеживают наши военные, понимая все риски, которые могут быть во избежание любых ловушек".

"И понимая, что информацию, которую объявляют оккупационные администрации или коллаборанты, надо проверять. Но это действительно может быть так (план побега россиян из Херсона, — Авт.), потому что сил и ресурсов у россии там становится все меньше, чтобы удерживать эти позиции. Следовательно, сейчас, возможно, они примут решение отходить, чтобы сохранить еще хоть немного войск, техники и оружия", — объясняет Александр Мусиенко.

Напомним, ранее военный эксперт Влад Волошин рассказывал, что оккупанты спешно пытаются укрепить свои позиции в Херсоне, а также перебрасывают на это направление дополнительные силы и средства для укрепления своей вражеской группировки.

Также "Телеграф" писал, что поражение в Херсоне станет для россии серьезным ударом, поэтому, пожалуй, они не собираются покидать этот областной центр (кстати, единственный, который смогла захватить рф с февраля). Ведь руководство кремля не хочет допустить третье крупное поражение со дня вторжения в Украину.

Это, кстати, коррелируется и со словами предателя Стремоусова, который сообщал, что в Херсонской области оккупанты выстроили прочную "линию обороны" для сдерживания ВСУ. И потому, что россияне в Херсоне и окрестностях облцентра "стоят насмерть".