"Переломный момент для империи": оккупанты в Херсоне получили приказ стоять до последнего

Поражение в Херсоне станет для россии серьезным ударом

Оккупанты по всей видимости не собираются покидать Херсон, так как руководство кремля не хочет допустить третьего крупного поражения за войну.

Как рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире марафона новостей, находящиеся на правом берегу Днепра подразделения российских войск получили приказ "стоять до последнего".

"Мы осознаем, что такая тройная угроза их неудачи — после "москвы" (потопленный ракетный крейсер, — ред.) и Змеиного еще и Херсон — это будет критический переломный момент для империи", — сказала она.

Гуменюк сообщила, что в ВСУ видят то, что россияне сооружают защитные рубежи и будут на них встречать силы прорыва. Кроме того, фортификация ведется и на левом берегу Днепра.

"По всей вероятности, они получили приказ держаться до последнего. Но мы знаем, кто последний и где его найти", — добавила она.

Как сообщалось ранее, генерал ВСУ, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал, что если события пойдут по оптимистическому для Украины сценарию, то уже за два-три месяца украинские защитники смогут начать деоккупацию Крыма.