Не только Херсон, но и Крым: генерал озвучил оптимистичный прогноз по освобождению территорий

Важными составляющими украинского успеха эксперт считает поставки западного оружия и подтягивание ВСУ новых резервов

Продвижение украинской армии на Херсонщине, что, согласно свежим картам боев, заставляет оккупантов отступать все быстрее, может весьма динамично изменить ход всей войны. По мнению генерала ВСУ, экс-главы Службы внешней разведки Николая Маломужа, при оптимистичном варианте мы всего за два-три месяца можем продвинуться вглубь фронта настолько, что зайдем на территорию Крыма. Это позволит провести дальнейшую деоккупацию нашей территории.

Об этом он рассказал в интервью Obozrevatel, передает "Телеграф". Маломуж подчеркивает, что успехи украинского успеха на войне будут зависеть от оперативного подтягивания резервов и поставок западного вооружения от партнеров. В первую очередь, он обращает внимание на то оружие, что было обещано в рамках шестого заседания "Рамштайна".

В числе направлений, которые следует деблокировать от россиян прежде всего, генерал называет Бахмут и Авдеевку на Донбассе, а также Херсон. Это поможет начать более активные стратегические наступления с левобережья Днепра, а также Херсонщины и Запорожской области. Объясняет он и то, когда и как это может произойти.

"Когда мы правильно сориентируем нашу стратегию на подготовку ударных сил и средств, когда мощно и комплексно подойдем к проведению операции, в первую очередь в районе Херсона, и с тыла, и с флангов с нейтрализацией всех резервов противника с Левобережья и Крыма", — подчеркивает он.

Главное при этом — взять под контроль всю логистику и поставки вооружения противнику, а также уничтожить линии коммуникации и штабы российской армии на оккупированных территориях. После подобного прорыва на юге, что будет включать освобождение Херсона, может "упасть" и восточный фронт врага.

"Тогда можно будет зайти уже и в Луганскую область, — объясняет Николай Маломуж. — Не только в Лисичанск, но и в сам Луганск. Мы будем угрожать ударом из тыла и донбасской группировки на Донетчине. Это может случиться в процессе обвала южного фронта и частично восточного. Потом может быть массовое отступление противника в формате паники и больших потерь".

В самом оптимистичном сценарии подобное продвижение ВСУ, считает генерал, может занять всего два-три месяца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Херсоне заметили необычную активность оккупантов — часть из них заселяется в пустые квартиры и дома, переодеваясь в гражданское. Вероятно, город готовят к уличным боям и съемкам пропагандистских сюжетов об обстрелах ВСУ.

Также мы писали о том, что вопреки всему херсонцы начали официально отказываться платить за что-то в рублях.