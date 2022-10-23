Россияне отходят на Херсонщине, но атакуют на востоке: актуальные карты боев в Украине

Россиянам хочется вернуть позиции на Харьковщине, Луганщине, Донеччине

Внимание аналитиков в последние дни приковано к Херсону, где российские оккупанты начали отход с западного берега реки Днепр. Они продолжают вывод — росвойска покинули позиции в Чаривном и Чкалове, эвакуируются из Берислава. Часть из них готовит Херсон к боям. Возле Антоновского моста построен баржевый переход. Из Херсона также эвакуировалось много гражданского населения. Часть — принудительно.

Аналитики отмечают, что россияне готовятся задерживать ВСУ — могут разрушить Каховскую ГЭС, чтобы расширить Днепр. Они снижают объем водохранилища за плотиной. Также для задержки контрнаступления могут направить мобилизированных солдат, которых оставили на западном берегу реки.

Россияне также утверждают, что контрнаступление ВСУ активизировалось в направлении Кременной и Сватово, но подтверждены лишь бесполезные атаки росвойск при попытке вернуть территории в Харьковской, Донецкой и Луганской области.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Различные источники в россии сообщали об украинских контрнаступательных операциях на Кременском и Сватовском направлениях, но подтвердить эту информацию невозможно. Официально известно про попытки россиян атаковать в районе Терновой, Белогоровки, В сторону Лимана.

Контрнаступление ВСУ на северо-востоке Украины

В Донецкой области продолжаются наземные атаки в районе Бахмута, северо-восточнее и на юге от города. Также атаки оккупантов отражали в районе Авдеевки. Россияне и их наемники продолжают бить по Донецкой области, а не защищать линию фронта на Луганщине.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские войска продолжают оттягивать силы с северо-запада Херсонской области. Они ведут боевой отход, нанося удары по украинским позициям. ОК "Юг" отмечает, что на освобожденных территориях проводят стабилизационные мероприятия. Враг продолжает наносить удары по населенным пунктам, а украинские военные по технике и складам — есть попадание в 4 склада боеприпасов.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", россия продолжает атаковать объекты инфраструктуры Украины, целясь, прежде всего, в энергетику. Аналитики отмечают, что это "вряд ли подорвет украинскую волю к войне", но создаст экономические и гуманитарные проблемы. Ситуация вокруг Херсона остается сложной, ведь у путина есть три причины быть сильно заинтересованым в городе.