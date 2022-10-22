Укр

Херсон ждет ВСУ? Россияне жалуются, что в городе перестали принимать рубли

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Херсон
Херсон

Причин такого решения назвать никто не может

Во временно оккупированном Херсоне на фоне массовой "эвакуации" людей многие аптеки и заправки перестали принимать российские рубли и позволяют расплачиваться только гривнами.

Как сообщает пропагандистский телеграм-канал Readovka, сотрудники заправок и аптек говорят, что такое требование им поступило от руководства, однако доказательств тому не приводят.

"Начальник заправки тоже не смог толком объяснить нам, почему было принято такое решение, и в свою очередь сообщил, что распоряжение поступило ему якобы от его руководства и вновь никак не подтвердил свои слова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по словам местных жителей рубли также отказываются обменивать на гривны, а сам обменный курс подняли до 1 к 2.

Вместе с тем сообщается также о том, что на некоторых городских заправках бензин и вовсе купить невозможно. Из-за нехватки топлива некоторым из них пришлось закрыться.

Как сообщалось ранее, в Генштабе ВСУ накануне заявили, что значительная часть мирных жителей из Херсона уже уехали, а россияне начали заниматься мародерством. Кроме того наблюдаются случаи, когда российские солдаты переодевались в гражданскую одежду и заселяться в покинутые дома и квартиры. В ВСУ считают, что таким образом оккупанты готовятся к уличным боям.

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#Херсон