Війна — день 257: росіяни зазнають тяжких втрат, але готують новий масштабний удар по Україні

Оперативно про головне 7 листопада

Повномасштабне вторгнення росії триває вже 257 днів. Окупанти зазнають тяжких втрат на фронті як у живій силі, так і бойовій техніці, через що на фронт доводиться гнати застарілу техніку. Не маючи змоги здобути перемогу на полі бою, росіяни методично знищують об’єкти критичної інфраструктури, і вже встигли пошкодити близько 40% об’єктів енергетики. Крім того, президент Володимир Зеленський попередив про те, що незабаром росіяни спробують завдати ще одного масштабного удару по Україні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти продовжують грабувати Херсонщину, намагаючись забрати звідти якнайбільше речей. При цьому у списку викраденого виявився дитячий паровозик.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 4 листопада, читайте у зведенні: "Війна — день 254: окупанти здійснюють десятки атак на Донбасі, а до Києва приїхав радник Байдена".

Дані за 5 листопада доступні у матеріалі: "Війна — день 255: окупанти женуть війська на Бахмут і готуються до боїв на Херсонщині".

З інформацією за 6 листопада можна ознайомитись у трансляції: "Війна — день 256: важкі бої на Донбасі, росіяни замінували Херсон"