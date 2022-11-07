В Україну прийшла довгоочікувана зброя: Резніков повідомив деталі

За словами міністра оборони, це озброєння посилить ЗСУ та зробить наше небо безпечнішим

Україна нарешті отримала довгоочікуване важке озброєння від союзників з Німеччини, США та Іспанії. Зокрема, на оборону Батьківщини від російського агресора стануть модернові зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.

Такою хорошою новиною у понеділок, 7 листопада, на своїй сторінці у соцмережі поділився Міністр оборони Олексій Резніков. За словами очільника оборонного відомства, ця зброя суттєво посилить Збройні українські сили, ба більше, зробить небо над мирними містами України більш безпечними.

"Подивіться, хто тут! ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США", — написав він.

Варто додати, що пересувні системи ППО NASAMS працюють над знищенням повітряних цілей, помічених зокрема на малих та середніх висотах. Погода на успішність ураження не впливає. Саме NASAMS Штати використовують для охорони Вашингтона, де розміщується Білий Дім, резиденція президента Джо Байдена.

ПЗРК NASAMS

Що стосується другого виду озброєння, отриманого від союзників з Італії, то це ЗРК Aspide, більше відомий як "Змій" із дальністю ураження до 25 кілометрів. Перевагою таких італійських керованих ракет середньої дальності є радар, який здатний засікати цілі до 20 кілометрів, а також відстежувати одразу кілька літаків одночасно.

ЗРК Aspide

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вже найближчим часом Україна може отримати на озброєння американську систему "Титан", призначену для захисту від безпілотних літальних апаратів.

Також нагадаємо, що Штати заявили про готовність передати для ЗСУ новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть ще 18 реактивних установок залпового вогню HIMARS.