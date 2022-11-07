Сигнал для українців: британський посол відверто відповіла на запитання щодо евакуації з Києва

Посол Великобританії відповіла на важливе для багатьох українців питання

Останнім часом росія посилила свої атаки на мирні міста та критичну інфраструктуру України, але попри це багато представництв інших країн не планують евакуюватися.

В інтерв’ю Інтерфаксу посол Великобританії Мелінда Сімонс відверто відповіла на запитання щодо евакуації з України. За словами Сімонс, зараз евакуація посольства Великобританії не планується, оскільки ситуація з безпекою в Києві дає можливість продовжувати роботу.

"Обставини для нашого від’їзду вже відрізняються від тих обставин, за яких ми вперше поїхали в лютому. І це не тільки тому, що ми вважаємо загрозу менш серйозною: вона все одно серйозна. Нині ми маємо найкраще уявлення як про потенціал України, так і про потенціалі Росії", — розповіла Мелінда Сімонс.

Дипломат зазначила, що робота посольств в Україні є важливою для пересічних громадян. Багато хто з яких співвідносить інформацію про евакуацію дипвідомств з поточною ситуацією з безпекою в країні.

"Якось я пішла в магазин за покупками, а хтось дає мені решту і запитує: "То ви не їдете, правда?". Тому я знаю, що це важливо для багатьох звичайних українців і, звичайно, для деяких країн, зокрема "Я помічаю це. Це може створити тиск, відчуття, що, можливо, ви не можете поїхати, тому що тоді це посилає сигнал", — каже вона.

Також посол Великобританії розповіла про зустріч із дипломатами інших країн, які залишилися в країні, незважаючи на відключення світла, перебої з водопостачанням та необхідність час від часу бути в укритті. Так, наприклад, за словами Сімонс, посол Туреччини заявив, що дуже гордий опинитися серед групи дипломатів, які продемонстрували хоробрість, щоб залишитися тут і підтримувати Україну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що посол України у США жорстко відповіла Папі Римському з приводу його висловлювання "гуманних росіян".