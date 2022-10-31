Чому США не визнають росію країною-спонсором тероризму: дипломат дав пояснення

Багато заходів, які вживаються США, щодо росії вже близькі до категорії спонсора тероризму.

росію в США не визнали країною-спонсором терориризму попри чітку позицію щодо війни в Україні. У цей момент у заокеанської держави свої інтереси.

Таку думку висловив в інтерв’ю РБК-Україна експостійний представник в ООН та колишній посол у США та рф Володимир Єльченко. Він вважає, що це пов’язано з тим, що США не хочуть "спалювати всі мости" з росією, адже дві найбільші держави мають моменти дотику крім України. Серед таких питань – ядерне озброєння, боротьба з тероризмом, економіка.

Якщо росія отримає статус країни-спонсора тероризму, то це заборона мати з ними будь-які контакти, аж до заборони розмов на рівні держсекретар-глава МЗС. Єльченко зазначив, що поточна політика США вже близька до такого статусу для росії: "якщо росія поводитиметься так само, як зараз, то Штати не забаряться визнати її спонсором тероризму".

Експосол також вважає, що США може передавати Україні деякі види озброєнь поза публічним простором. Хоча й так розмір допомоги чималий — незабаром передадуть новий пакет озброєнь, боєприпасів та техніки на 275 млн. доларів США. Серед очікуваних поставок через океан — нова версія дронів Switchblade.