Хиткі аргументи: Кулеба назвав три причини, чому США не визнали рф країною-спонсором тероризму

Причини, які озвучують американці, не витримують критики

У США називають три причини, через які так і не визнали росію країною-спонсором тероризму, проте жодна з них не витримує критики.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Перша причина, яку називають у Штатах, — що після визнання рф країною-спонсором тероризму її активи в США відкриються для судових позовів, щоб громадяни та юрособи могли отримати їх як компенсацію. І в такому разі вони можуть не потрапити до України, де стали б у нагоді для відновлення.

"Це дуже хиткий аргумент, тому що зараз поки що немає механізму в США, як передати ці гроші на відновлення України", — наголосив Кулеба.

Друга причина — що санкції в такому разі можуть бути введені і проти третіх осіб, які мали справи з росією, зокрема це може торкнутися союзників США в Європі.

"Але ми наголошуємо, що застосовувати вторинні санкції – це не обов’язок, а право", — прокоментував цей пункт глава МЗС України.

І нарешті третя причина полягає в тому, що росія технічно не підпадає під сукупний перелік критеріїв для визнання її країною-спонсором тероризму.

"Ми теж говоримо, що це не працює, тому що є, наприклад, терористична організація "Вагнера", яка безпосередньо спонсорується російською державою і яка діє не лише в Україні, а й у країнах Африки", — наголосив Кулеба.

Так, на його думку, питання має бути вирішене на користь визнання рф країною-спонсором тероризму, і Україна має аргументи на користь такої позиції.

Нагадаємо, що раніше Сенат США прийняв резолюцію і закликав Держдеп визнати росію країною-спонсором тероризму, а Конгрес США почав розробляти критерії для цього.

Однак пізніше, як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден заявив, що росія не має бути визнана державою-спонсором тероризму.